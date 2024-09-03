خطر الانقراض!

يعرض على إحدى منصات الأفلام الخاصة أمريكي يناقش قضية الحيوانات المهددة بالانقراض، مثل طائر الحبارى ووحيد القرن ونمر سيناء.. وغيرها الكثير، الفيلم يتحدث عن أسرة أمريكية تعيش مغامرة في إحدى المحميات الأفريقية تتعرض فيها لخطر داهم من قبل الحيوانات والصيادين. والفيلم يمكن وصفه بأنه لطيف من حيث التمثيل والقصة، وبسيط من حيث الإمكانيات الإنتاجية، إنه ليس فيلماً عظيماً، لكن فكرته هي التي يمكن وصفها بأنها مهمة في إطار حملات التوعية بموضوع أنواع الحياة الطبيعية المعرضة للانقراض!

الفيلم أشبه بالأفلام الوثائقية من حيث الفكرة التي يتصدى لها: الحفاظ على توازنات الطبيعة بحماية جميع أنواع الكائنات التي تعيش على الأرض دون تمييز، والحد من الصيد الجائر القائم على الجشع والطمع والجهل، الذي صنع خطراً كبيراً يهدد أنواعاً كثيرة من الحيوانات بالانقراض الكامل، لقد بلغ عدد هذه الحيوانات حتى عام 2017 ما يقارب من 41,415 نوعاً في كلّ أنحاء العالم.

يعرض الفيلم فكرة التهديد بالبقاء بين الإنسان والطبيعة، كيف يهدد الإنسان الطبيعة ويستنزفها بكل أنانية، وكيف تنقلب هذه الطبيعة بسبب جشعه وأطماعه من طبيعة آمنة وجميلة ونافعة إلى خطر حقيقي، يمكن أن يودي بنا إلى الدمار والهلاك، كما هو الحال بما يحدث في المناخ مثلاً.

إن الحيوان الذي يتم صيده لانتزاع فرائه أو قرونه أو... يمكنه أن يتحول إلى وحش يقتل صياديه بوحشية، وسؤال الفيلم هو: لماذا نصل بالحياة الجميلة الآمنة إلى هذا المنحدر الشرس من المواجهة، والدماء والقتل مقابل لا شيء سوى أطماع الترف والاستهلاك وجمع المال؟ فإذا كان الحيوان يهاجم بفطرته للدفاع عن نفسه وصغاره، فلماذا يمارس البشر حيوانية القتل والقضاء على أنواع بلا حصر، سيعمل انقراضها على الإخلال بمعادلات الطبيعة؟!

إن الأنواع المهددة بالانقراض هي الكائنات الحيّة التي يُرجّح انقراضها في وقت قريب بسبب الصيد الجائر وعدم توفير بيئات حقيقية للحياة الآمنة، ويتم تصنيفها في القائمة الحمراء وفق تصنيف الاتّحاد العالميّ لصَوْن الطبيعة، إن الخشية أن ينضم الإنسان بجشعه إلى هذه القائمة بسبب أفعاله.