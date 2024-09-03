يبيعون الأوطان وأهلها

الإخواني لا ينتمي إلى وطن، هو وبإرادته نزع حب الأرض والانتماء إليها، ومن لا يحب وطنه لن يحب أهله، وحماس حركة إخوانية، تتبنى عقيدة حسن البنا وسيد قطب، الولاء عندها للتنظيم وقيادته، والانتماء ينحصر ما بين المنفعة والمصلحة والاسترزاق، والوفاء فقط للذين ينتمون لهذه الطائفة، طائفة الإخوان ولا أحد غير الإخوان!

ومن يبحث عن إجابة أو تبرير لما يحدث في فلسطين اليوم عليه أن يعود إلى جذور من يتلاعبون بالأرض والناس، وينظر إلى الوضع في السودان وليبيا واليمن وسوريا، هناك تلاعبوا بأوطانهم، وشقوا صفوف شعوبهم، وقسموا أرضهم، وقبلوا بجزء يحكمونه وينفذون أجنداتهم مقابل وحدة التراب الوطني، وعندما يطرح خالد مشعل الذي مازال يرأس المكتب السياسي لحماس في الخارج، ويمسك بخيوط اللعبة في علاقات حركته مع المحركين والممولين والمحرضين، بعيداً عن الداخل والسنوار والمعذبين في الأرض المدمرة، ويدعو خلاياه الإخوانية في الضفة الغربية إلى تنفيذ عمليات انتحارية لإثارة العدو، يقدم الضفة وأهلها هدية لجيش عرف بالقسوة إلى حد ارتكاب جرائم إبادة جماعية لا يحاسب عليها دولياً.

حماس هي التي عطلت مشروع الدولة الفلسطينية، وجعلته نسياً منسياً، وحلماً يراود البعض أحياناً، ولكنهم يرونه بعيد المنال، بعد أن فصل أعداء الوطنية غزة عن الضفة، وتاجروا بأرواح سكان القطاع من أجل تمرير الصفقات المالية، ومهما قالوا أو قلنا عن ضعف السلطة الفلسطينية وفسادها، تبقى تلك السلطة جامعة للفلسطينيين، وموحدة لكلمتهم، ومعبرة عن مصالحهم ورغباتهم، ومدافعة عن حقوقهم، ولكنهم كسروها عمداً وليس جهلاً، وكانوا لعقدين من الزمان عوناً للاحتلال الذي تمادى في طغيانه، وبعد كل ما فعلوه ويفعلونه نراهم اليوم يقحمون الضفة في مواجهة هي أضعف من أن تتحمل نتائجها، ويحاولون استدراج سكان الداخل إلى نفس المصير!

حماس إخوانية غير موثوق فيها، هي من يحمل وزر كل ما حصل لأهل غزة منذ 330 يوماً، والسلطة في الضفة مطالبة بشيء من الحمية والنخوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تدمير الضفة!