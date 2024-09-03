وداعاً الإداري المحبوب

ببالغ الأسى نشاطر الأسرة الرياضية الأحزان في وفاة الإداري الناجح في الكرة الإماراتية عبدالرحيم جاني، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، فقد أسهم الراحل بدور كبير في مجال الرياضة عامة، ولعب أدواراً لا تنسى في مسيرة المنتخب الوطني، خلال فترة عمله الإداري مع المنتخب (سابقاً)، وكان لاعباً سابقاً مع الطاولة، شارك في بطولة العالم باليابان عام 1974، فقد أصبح أشهر إداري في الكرة الإماراتية حينها نظراً لكفاءته، كما كانت له علاقات طيبة على الصعد كافة، فليس غريباً أن تنعيه الأسرة الرياضية، فقد أصبح اسم المرحوم ((تريند)) في كل المواقع لمكانته الكبيرة في قلوبنا جميعاً، فقد كان إدارياً محبوباً وأنموذجاً متميزاً للرياضيين، حيث تشرفت معه بنيل جائزة الدولة التقديرية في يوم لا ينسى، ومن سمات الراحل أنه كسب ود الجميع، فالتجربة الغنية جعلته الأفضل على صعيد المنتخب الأول، متابعاً لكل خطواته، فالفقيد كان إدارياً ناجحاً وإنساناً بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، متواضعاً لطيفاً، يبادر دائماً بالاتصال للاطمئنان، وكنت أستشيره في كثير من الأحيان فيرد دون أن يتأخر، لذا أحببته من قلبي، كان مهموماً بشؤون وشجون الكرة الإماراتية، حلوها ومرها، فهو من رجال الحقبة التاريخية الذهبية للعبة، خصوصاً أنه كان من أسرة رياضية.

حصل الفقيد على جائزة أفضل إداري كمدير للمنتخب، المهمة التي تولاها بنجاح مرات وفترات عدة، وخلال هذه السنوات الطويلة التي قضاها الراحل في أروقة كرة القدم تحققت إنجازات عدة، فكانت البداية إدارته لمنتخبنا العسكري عام 1989 الذي شارك في البطولة العسكرية في إيطاليا، وحقق المنتخب العسكري فيها المركز الرابع، ثم توليه منصب مدير المنتخب الوطني إبان أفضل إنجازات الكرة الإماراتية ومشاركته في كأس العالم إيطاليا 1990.. وداعاً ((عبدالرحيم)) يا طيب القلب.. أحزننا خبر رحيلك، لكنها إرادة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.