مهد صناعة البن العربي والسياحة

دخلت مقهى عالمياً شهيراً في الكويت ففوجئت بلوحة كبيرة تقول: من روح السعودية إلى قلب الكويت، في إشارة إلى جلب أفخر أنواع القهوة من جيزان (جنوب المملكة) ومهد صناعة القهوة إلى سوق شقيق. تذوقت القهوة فلاحظت أن جودتها لا تقل لذة عما تقدمه شتى أنواع المقاهي العالمية.

وبينما كنت أتأمل تلك اللوحة وأرتشف البلاك كوفي تسلل إليّ عبق القهوة الذي ذكرني بما قرأته في رؤية السعودية التي يبدو أنها بدأت تترجم على أرض الواقع.. فالمملكة تريد أن تتصدر قوائم البلدان أكثر تصنيعاً لأفخر أنواع القهوة عالمياً. كنت دائماً أتساءل كيف يسمى البن العربي أرابيكا وهناك روايات عديدة تشير إلى أن لحظة اكتشافه كانت في جزيرة العرب ولا نتربع على القوائم العالمية لبيعه. نحن أولى بالمنافسة من غيرنا.

بدأت المملكة في خطوات جادة لصناعة قطاع عملاق، عبر تأسيس صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية للقهوة. ووفق تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة تبين أن البن السعودي قد صنف كالأفضل عالمياً من حيث الجودة. وتعد البلاد واحدة من أكثر 10 دول استهلاكاً للبن في العالم، حيث يتجاوز حجم استهلاكها السنوي 80 ألف طن. وتستورد ما بين 70 و90 ألف طن من البن كل عام. وينفق مواطنوها أكثر من مليار ريال سنوياً على القهوة.

ومن خطواتها الجادة انطلاق مؤتمر جازان الدولي الأول لأبحاث البن، والذي ذُكِر فيه أن التوقعات تشير إلى نمو سنوي متوقع بنسبة 5 % في هذا القطاع الواعد الذي سوف يجعل المنطقة بحق مهد صناعة القهوة.

وحتى تصل إلى أهدافك لا بد أن يكون لديك مؤشرات أداء يمكن قياسها، وهي مذكورة في مستهدفات الرؤية. وما تناقلته وسائل الإعلام يثلج الصدر من أن لدى المملكة إحصائية تشير إلى أن في جيزان وحدها 400 ألف شجرة، بحيث يمكن قياس نموها سنوياً ويضم الإقليم ما يناهز الألف مزرعة لزراعة البن. وتعتزم الجهات المعنية زراعة 1.2 مليون شجرة إضافية بحلول العام 2026.

هذا تحد كبير، غير أنه قابل للتطبيق والقياس. وكما نقول في الإدارة ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته. فقد أقدمت بلدان شتى على إحياء أو إنشاء قطاعات من عدم، مثل قطاع التكنولوجيا المالية FinTech في سنغافورة الذي جعلها مركزاً عالمياً لتلك الصناعة. وقدمت لنا الولايات المتحدة وادي السيليكون كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار. وهبت علينا نسائم رياح الطاقة المتجددة من الدنمارك.

وأطلقت دولة الإمارات ممثلة في دبي أكبر وجهة سياحية فاخرة، حيث يرتاد الإمارات سنوياً أكثر مما يرتاد تايلاند، والسعودية، واليابان، وهولندا (وعددهم نحو 28 مليون زائر) بحسب إحصائية لعام 2023.

ويصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ذلك بقوله: ((على هامش أحد اجتماعات مجلس التعاون في الثمانينات، وبينما كان الوزراء يتناقشون في الأزمات التي تمر بها المنطقة والتحديات التي لا تنتهي.. كنت في منتصف الثلاثينات وكنت أصغر من في الجلسة.. وأكثرهم مللاً من حديث السياسة الذي لا ينتهي.. طلبت الحديث، واقترحت على الوزراء اقتراحاً مختلفاً: لماذا لا نطور مدن الخليج لتكون وجهات سياحية عالمية.. ويمكن أن نبدأ من دبي.. اتجهت نحوي الأنظار.. وساد الصمت قليلاً.. قبل أن تقطعه ضحكة أحد وزراء الخارجية الأكبر سناً، ثم قال: ماذا سيجد السياح في دبي ومدننا الخليجية؟ الصحراء! الرمال! الحرارة والرطوبة! ضحك الباقون.

ثم أضفى على حديثه نبرة الخبرة، وقال: ثم يا شيخ محمد.. أين الإرث الثقافي والحضاري والتاريخ الإنساني في دبي حتى يزورها الناس، لم أجادله.. وإنما أحسست بالحزن لأننا لا نستغل ثرواتنا بشكل أفضل ولا نثق بشبابنا.. ولا نجرب شيئاً مختلفاً غير الذي نعرفه ونألفه))!.

قصتا إحياء قطاعي البن والسياحة تجربتان واقعيتان عن إمكانية عمل حراك كبير في الأقاليم العربية، بفضل التخطيط، والاستراتيجيات الذكية، وخطط عمل قابلة للتطبيق.