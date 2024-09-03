الظواهر الاجتماعية السلبية وعلاجها

في مقال الأسبوع الماضي، قلنا إن الظواهر تدل عليها أعراضها، وذكرنا جملة من الأعراض التي إن توفرت في أي مجتمع، فإنها تولد ظاهرة أمكن توصيفها وتسميتها. والظاهرة التي تحدثنا عنها سابقاً، كانت ((السطحية ونقص في الوعي المعرفي)). في مقال اليوم نعرض العوامل المجمع عليها، التي من خلالها يمكن معالجة تلك الظاهرة، قبل أن تتجذر وتصبح أكثر تأثيراً وخطورة. ومن جملة العوامل: تشجيع القراءة، وتوفير بيئة تحفز عليها في المنازل والمدارس والمكتبات.

وتنويع مصادر المعلومات والبحث عن الموثوق منها، والتحقق من صحتها قبل نشرها أو مشاركتها. وتنظيم حلقات للنقاش حول قضايا وطنية واجتماعية مختلفة، لتشجيع التفكير والحوار البناء، على أن ينصب التركيز فيها على الموضوع بعيداً عن الشخصنة. ودعم التعليم المستمر والتشجيع عليه مدى الحياة، وتوفير فرص للتعلم عبر دورات التدريب والورش العمليّة.

والحض على استخدام التكنولوجيا بصفتها أداة للتعلم واكتساب المعرفة، لا للهو وقتل الوقت، والتنبه إلى مخاطر الإدمان عليها، واستعمالها بشكل سلبي.

الدعوة المستمرة لحضور مجالس ومنتديات المؤسسات الثقافية، التي عليها أن تجوّد من أنشطتها وبرامجها وتجعلها متنوعة ومشوقة، تثري ذائقة الفرد وخزينه الثقافي والمعرفي، إضافة إلى جعله يتفاعل ويشارك في موضوعات الأنشطة، عبر الاستئناس برأيه واقتراحاته، بين الحين والآخر، عبر نماذج معدّة لـ((المعلومات الراجعة - feed back info))؛ فثمة أكثر من نموذج للاستفادة من جمهور الحضور لتمتين العلاقة بينهم وبين المؤسسات الثقافية، بهدف جعل أنشطتها وبرامجها أكثر حيوية وجاذبة، كنموذج جعل الشخص يعطي تقييمه لبرامج هذه المؤسسات ومدى فاعليتها، وأن يتحدث، في الوقت ذاته، عن تجاربه مع أنشطة وبرامج مماثلة في أماكن ومؤسسات أخرى، كان قد شهدها.

وعلى المؤسسات الثقافية، بما فيها المجلات الثقافية - التي تجهد دائماً لتقديم الأفضل - إدراك أن جعل الثقافة والمعرفة في متناول كل قطاعات المجتمع وفئاته، هو مهمة صعبة في المدن العصرية والحديثة، لكنها ليست مستحيلة.