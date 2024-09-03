لا تقاس الدول ببنائها وثرواتها، وإنما بقدر اهتمامها بالإنسان، الذي يشكل أساس المجتمع وجوهر التنمية، ويمثل الجزء الأكبر في دورة حياة الحضارات، لما يمتلكه من قدرة عالية على إحداث التطوير، وتحقيق القفزات النوعية في كافة المجالات، وبناء الإنسان يقوم بالأساس على شخصيته وتربيته، وقيمه وأخلاقه ومعارفه وعلومه، فالعلم مقرون بالمسؤولية، وهو أساس البناء.

ورحلة بناء الإنسان لا تتوقف أبداً، والاستثمار به يُعد ((الأعظم فائدة والأكثر عائداً))، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي طالما آمن بضرورة الاستثمار في الإنسان، وتمكينه وتحفيزه على إطلاق العنان لمواهبه وقدراته، وتهيئة البيئة الملائمة التي تشجعه على التعبير عن ذاته وأفكاره وتطلعاته وأحلامه، التي تتحول مع مرور الوقت إلى مصدر إلهام وإشعاع يضيء الطريق أمام الحضارات والأجيال القادمة.

وكما لا تتوقف حركة النمو في الإمارات، تستمر عملية الاستثمار في الإنسان، ما يمثل مؤشراً على طريقتها في التفكير خارج الصندوق، حيث مثّل إعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة التطوير، هدفاً تصدّر أولويات العمل الوطني منذ بدايات الدولة، وواكب إرساء اللبنات الأولى للاتحاد، انطلاقاً من قناعة قيادتنا الحكيمة بضرورة إعداد جيل قيادي، يكون قادراً على بناء الدولة، والانطلاق بها نحو المستقبل والمراكز الأولى.

وفي رحلة عبورها من قلب الصحراء إلى مدارج التقدم على جسر التنمية الشاملة، تمسكت الإمارات بهويتها، وحافظت على انتمائها العربي والإسلامي، وتراثها وثقافتها، واهتمت ببناء الإنسان، وسجل قيادتنا حافل بالإنجازات، خاصة في ما يتعلق بتطور أفراد المجتمع، وهو ما نلتمسه في برامج التنمية والرفاه، واستراتيجية جودة الحياة، ما رسخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية، وجعل منها وجهة يقصدها الجميع من حول العالم، من أجل العمل والعيش والترفيه.

مسار:

دولة الإمارات ستبقى نموذجاً يحتذى في البناء والتطور والاستثمار بالإنسان