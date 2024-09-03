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المهلة الذهبية وخيار الفرص

9/3/2024 7:25:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مطلع سبتمبر الجاري ولمدة شهرين، تطبيق قرار منح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم، وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب. آلية تطبيق القرار وفق ما أعلنته الهيئة تشمل إعفاء المخالفين من الغرامات، وكذلك التبعات القانونية التي ترتبت عليهم، وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.

القرار الذي يعلي قيمة التسامح مع المخالفين ومنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون مع مراعاة ظروفهم، ينبغي أن يفهمه المخالفون بكل ما فيه من سماحة ومد يد العون لمن أخطأ ولديه الرغبة في أن يستفيد من هذه الفرصة، ويختار إما الإقامة في البلاد وفق القانون، أو أن يغادرها ويعود مجدداً متى ما أراد دون حرمانه من دخول الدولة التي تحتضن الجميع بكل حب، وكل الوافدين إليها على الرحب والسعة.

ولكن كما وضع القرار بين يدي المخالفين كل الأسباب التي تدفهم لأن يبادروا بالاستجابة لما فيه مصلحتهم بالدرجة الأولى من خلال تنظيم إقامتهم، وبالتالي ضمان حقوقهم المادية والأدبية عند حصولهم على فرص وظيفية، ومنع استغلال البعض من أرباب العمل لظروفهم، لا بد أن يقابله عقاب يطال من لا يأبه بما يقترفه من جرم في حق مجتمع آمن.

باختصار لم يعد هناك أي سبب يحول دون تصويب هذه الأخطاء وتعديل أوضاعهم وفق ما يرغبون، فالقرار الصادر ترجم إلى عدة لغات، وقطعاً وصل إلى كل المخالفين، وجاء شاملاً وواضحاً لا لبس فيه، وقدم عرضاً مغرياً، ولم يترك أي عذر للتقاعس وعدم المبادرة للاستفادة من هذه المهلة التي تجسد قيماً، وتعزز فرص استمرار الأمن والأمان والاستقرار، وهذا حق لأي مجتمع في تحقيق المعادلة بين فتح الأبواب أمام الراغبين في الإقامة والعيش بأمان وسلام، وبين المحافظة على ثوابته وعدم السماح بأي عبث من أي نوع، ومنع المساس بالقانون والنظام، نتمنى مع كل هذا الحرص من السلطات على تحقيق أهداف تصب في صالح الجميع، أن تعلن في مقبل الأيام عن خطوات وإجراءات عقابية مشددة بحق من استساغ هذا الفعل، وأصبح مصدراً للتربح والكسب.

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