«فوربس»: تزايد شعبية دبي وجهة عالمية لليخوت الفاخرة

أشاد تقرير لمجلة فوربس، أمس، بتزايد شعبية دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة والسياحة البحرية، بفضل بنيتها التحتية وخدماتها المتطورة، وأشار التقرير إلى أن دبي توفر حالياً 22 مرسى، و5 آلاف رصيف للزوارق واليخوت.

وقال التقرير إن مراسي دبي تستضيف بعضاً من أكثر اليخوت إثارة للإعجاب في العالم، التي يملكها مشاهير العالم، وخلال الموسم الماضي، من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، تم رصد اليخت ((نورد)) في مياه الإمارات، والذي يبلغ طوله 141 متراً، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار، ويخت ((فلاينج فوكس))، الذي يبلغ طوله 136 متراً، ويتميز بمهبطين للطائرات المروحية، وأول ساونا تبريد يتم تركيبها على يخت على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى أن صناعة اليخوت في الإمارات، تستمر في التمتع بنمو ملحوظ. فمن أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، زار الإمارات 64 يختاً، يزيد طولها على 28 متراً، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ما يظهر زيادة بنسبة 12 % عن الموسم السابق، ووفقاً لتقرير رؤى سوق اليخوت في الإمارات 2024، الذي نشرته IR Yachts. ووجد التقرير أيضاً أن اليخوت الأكبر حجماً تزور الإمارات.

وأضاف التقرير أن دبي تدعم نمو الصناعة، حيث واصلت الاستثمار بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية البحرية. على سبيل المثال، يجري العمل على مشروع البنية التحتية للطرق، لتحسين الوصول إلى دبي هاربر.

وسيشهد هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 431 مليون درهم (117 مليون دولار)، بناء جسر من حارتين، يمتد مسافة 1.5 كيلومتر، من شارع الشيخ زايد إلى دبي هاربر. وعند اكتماله، سيعمل على تحسين تدفق حركة المرور، وتقليل وقت السفر من 12 دقيقة إلى 3 دقائق.

بنية تحتية بحرية عالمية

وتدعم البنية التحتية البحرية ذات المستوى العالمي في دبي، بما في ذلك 5000 رصيف، عبر 22 مرسى، نظاماً بيئياً مزدهراً لليخوت، وقد أدى الاستثمار الكبير إلى تطوير خدمات فاخرة، مثل الترفيه على الواجهة البحرية، ومرافق الصيانة والإصلاح الحديثة، ما يضمن تجربة سلسة لعشاق اليخوت.

وتشمل المراسي الشهيرة ميناء راشد، ومرسى دبي هاربور، ومارينا بلغاري، ومراسي نخيل. وتتوفر محطات الوقود في أماكن جيدة في جميع مراسي المدينة، ما يسمح بالتزود بالوقود بسهولة للرحلات الطويلة.

ويكمل كل هذا، وفرة من عوامل الجذب، والأجواء العالمية، والمأكولات المتنوعة، والخصوصية، وتجارب نمط الحياة الفريدة في دبي. إضافة إلى ذلك، يتمتع أصحاب اليخوت براحة بال أكبر، مع العلم أنهم يستطيعون التنقل بسهولة وأمان في جميع أنحاء دبي.

وتشمل التطورات الرئيسة، توسعة مراسي نخيل في جزر دبي، التي ستستوعب 13 يختاً فاخراً، وتضم 248 رصيفاً رطباً للسفن التي يصل طولها إلى 47 متراً، و40 رصيفاً جافاً للمقطورات التي يصل طولها إلى 20 متراً. وسيتم دعم ميناء راشد، بإضافة مجمع سكني فاخر على الواجهة البحرية، وكذلك سيتم توسيع نقاط الإرساء في جميع أنحاء الإمارة.

دور محوري

وأشارت ((فوربس)) إلى أن معرض دبي الدولي للقوارب السنوي، الذي لعب دوراً محورياً في تشكيل طموحات دبي البحرية خلال الثلاثين عاماً الماضية، يواصل عرض أفضل أسطول من اليخوت الفاخرة، وجذب المعجبين والمصنعين وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم. وسجل المعرض هذا العام قفزة بنسبة

30 % في اليخوت الفاخرة الزائرة، ومبيعات عالية القيمة، ما عزز مكانته كمركز عالمي لليخوت.

وقال الموقع، يعود تاريخ التراث البحري لدولة الإمارات، إلى آلاف السنين، قبل وقت طويل من اكتشاف النفط. وكانت الصناعة البحرية بمثابة شريان حياة للمجتمع، وساهمت بشكل كبير في الاقتصاد المحلي. ومن ميناء تجاري صغير، تحولت دبي إلى مدينة عالمية ذات بنية تحتية من الدرجة الأولى، واقتصاد نابض بالحياة، ومستوى معيشة مرتفع.

في الواقع، برزت ((لؤلؤة الخليج)) كمدينة رائدة في الشرق الأوسط، في مؤشر المدن العالمية القوية 2023، وحصلت على مكانة في المراكز العشرة الأولى، إلى جانب دول مثل لندن ونيويورك وطوكيو وباريس وسنغافورة وأمستردام وسول.

واليوم، بينما لا تزال المراكب الشراعية التقليدية تجوب خور دبي، وتقدم للسياح لمحة عن تاريخ دبي البحري الغني، فإن عدداً متزايداً من اليخوت الفاخرة ترسو في مراسي دبي الفاخرة، ما يضع الإمارة كوجهة سياحية رائدة لليخوت.

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