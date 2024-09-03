شراكة بين «أدنيك» و«ريزورتس وورلد كروزس»

أعلنت مجموعة أدنيك وعبر ((سياحة 365))، الذراع للمجموعة، إبرام شراكة مع ((ريزورتس وورلد كروزس))، الشركة الآسيوية للرحلات البحرية الدولية. وتعمل هذه الشراكة على ترسيخ مكانة ((سياحة 365)) كمزود لخدمات المناولة الأرضية في الخليج العربي، إلى جانب تحسين تجربة الركاب ودعم نمو السياحة الإقليمية في الوجهات الرئيسية.

وستوسع ((سياحة 365)) خدماتها في مجال المناولة الأرضية لتشمل ((ريزورتس وورلد كروزس))، حيث ستصل ((ريزورتس وورلد كروزس)) إلى مواقع رئيسية مثل صير بني ياس ودبي، ومسقط وخصب في عمان والدوحة في قطر، ضمن انتشارها خليجيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز