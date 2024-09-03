74 % من المديرين في الإمارات يثقون بتحسن النمو الاقتصادي للمنطقة بالنصف الثاني

كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة ((تينيو – Teneo))، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات الاستراتيجية للرؤساء والمديرين التنفيذيين حول العالم، أن صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي تسودهم - في غالبيتهم - حالة من التفاؤل والنظرة الإيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتشير مخرجات الاستبيان الذي أجرته ((تينيو)) في ضوء دراستها تحت عنوان ((استبيان آراء صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي 2024))، وشمل نحو 500 من كبار القادة والمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن 65% من صنّاع القرار في المنطقة يتوقعون استمرار التحسّن في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الثاني من عام 2024.

وفي الإمارات، أعرب 74% من صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين المشاركين في الاستبيان عن ثقتهم الكبيرة بتحسن النمو الاقتصادي للمنطقة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع نظرة إيجابية للغاية.

وفي الوقت الذي يقرُّ فيه المسؤولون التنفيذيون في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي بافتقارهم إلى المستوى المطلوب من الجاهزية لمواجهة تحديات عدم الاستقرار الجيوسياسي، إلّا أن دولة الإمارات تُمثل استثناءً ملحوظاً، حيث قال 54% من صنّاع القرار في دولة الإمارات إن لديهم مستوى مرتفعاً من الجاهزية والاستعداد لمواجهة هذه التحديات.

وقالت أورسولا بيرنز، رئيسة مجلس إدارة شركة تينيو: ((تقدّم دراستنا الحديثة استبيان آراء صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي 2024 مجموعة متنوعة من وجهات النظر والرؤى الثاقبة والقيّمة حول العديد من المسائل والقضايا والعوامل المؤثرة في مشهد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

ويسلّط هذا التنوع في وجهات النظر الضوء على الفرص والإمكانات المتاحة للمديرين والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين أيضاً، وسُبُل تحويل التحديات المحتملة إلى مجالات واعدة لتحفيز النمو ودفع عجلة الابتكار)).

وقال بول كيري، الرئيس التنفيذي لشركة ((تينيو)): ((يواصل صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي المضي قدماً في تنفيذ خططهم ورؤاهم الاستراتيجية طويلة المدى وذلك رغم الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن المشهد التكنولوجي والرقمي سريع التطور.

وفي خضمّ هذه التحديات والتحولات المتسارعة، ينبغي على قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين تركيز جهودهم ورؤاهم بشكل جماعي على تسريع وتيرة التحول على المدى الطويل في كلّ من القطاعين العام والخاص. ويشكّل هذا التوافق في الرؤى أمراً بالغ الأهمية وركيزة أساسية لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم للمستقبل)).

وقال نيكولاس ماكدونا، مدير عام أول ورئيس شركة ((تينيو)) الشرق الأوسط: ((نفخر في تينيو بنهجنا الاستراتيجي متعدد التخصصات الذي يركز دائماً على تحديد الفرص والتحديات التي يواجهها عملاؤنا الإقليميون ومساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج.

وتعمل فرقنا متعددة التخصصات على توجيه العملاء خلال فترات التقلبات وحالات عدم اليقين لتزويدهم بأفضل الخدمات الاستشارية بما يتماشى مع أهدافهم وطموحاتهم على المدى الطويل.

وتُظهر نتائج الاستبيان الذي أجريناه على مستوى قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي أن المؤسسات التي تتصدّى للتحديات على نحو استباقي، وتسعى باستمرار إلى تبني حلول واستراتيجيات أكثر مرونة، تتميز بكونها أكثر قدرة على الاستجابة والتكيف مع مختلف الظروف، وفي وضع أفضل للتغلب على التحديات التي تواجه أعمالها، إضافة إلى جهوزيتها لاغتنام الفرص والاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه المنطقة سريعة النمو)).

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