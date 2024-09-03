40 % تراجع قياسي بشكاوى عملاء الاتصالات في الإمارات خلال 8 أشهر

تراجعت شكاوى عملاء خدمات قطاع الاتصالات بالإمارات بمعدل قياسي بلغ 40% لتستقر عند 9818 شكوى خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بإجمالي الشكاوى المسجلة التي بلغت 16300 شكوى خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في بيانات حديثة لها أمس أن مشغلي الاتصالات بالدولة قد نجحا في إغلاق 99% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات المقدمة بشأن الخدمات من بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس.

ووفق مؤشرات الهيئة فإن تراجع إجمالي الشكاوى قابله ارتفاع نسبة رضا أصحاب الشكاوى عن الحلول المقدمة للشكاوى المغلقة من قبل المشغلين إلى متوسط 87% مقارنة بمعدلها الذي تراوح بين 71% و77% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتقلص أيضاً معدل عدم رضا العملاء عن الحلول المقدمة إلى نسبة تراوحت بين 5 و6% من إجمالي أصحاب الشكاوى، مقارنة بمعدل تراوح خلال العام السابق بين 7 و15%.

وأوضحت بيانات الهيئة أن شهر أغسطس سجل ثاني أقل معدل شهري للشكاوى خلال العام الجاري بعد شهر أبريل حيث بلغ إجمالي الشكاوى في الشهر المنقضي 1031 شكوى، أغلقت شركات الاتصالات متوسط 90% من إجماليها، بمتوسط رضا للمشتركين بلغ 90% أيضاً عن الحلول التي قدمها المشغلان، فيما سجل شهر أبريل أقل معدل للشكاوى المسجلة خلال العام الجاري بحوالي 991 شكوى. وشهد شهر يناير أعلى معدل شهري للشكاوى خلال 2024 بحوالي 1629 شكوى.

وتحدد الهيئة 5 أيام عمل، وترسي منظومة فورية لتلقي الشكاوى على مدار اليوم، مرتبطة بشكل مباشر مع مزودي الخدمات. وتشكل شكاوى الهواتف المتحركة عادة الحصة الأكبر من شكاوى القطاع، مقابل عدد المشتركين البالغ وفق أحدث بيانات المشغلين 21.1 مليون مشترك بما يناهز 90% من إجمالي مشتركي خدمات الاتصالات بالدولة، تليها شكاوى القطاع الثابت التي تبلغ 10% من إجمالي قاعدة مشتركي الخدمات بما يقارب 2.4 مليون مشترك، متضمنة خدمات الإنترنت الثابت.

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