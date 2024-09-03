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«العربية للاستثمار الزراعي» تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي

9/3/2024 7:25:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في فعاليات اجتماعات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار اليومين الماضيين بالقاهرة، حيث مثل الهيئة العربية علي النقبي، المدير التنفيذي لأنشطة قطاع الخدمات المساندة، نيابة عن الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة.

خلال الاجتماعات تم طرح عدد من الموضوعات ذات الصلة بعمل الهيئة منها الاستثمار في الدول العربية، تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي للعام 2023، متابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 – 2030، متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

ومثل اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي منصة للتشاور والتباحث حول الملفات الاقتصادية العربية، تم خلال الاجتماعات اقتراح الموضوعات، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وذلك على ضوء التطورات والمستجدات، التي تواجه دول المنطقة العربية، والتي من ضمنها متابعة مسألة الأمن الغذائي العربي وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاجتماعات التقى علي النقبي عدداً من المسؤولين بالدول العربية، ورؤساء المنظمات والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات، وتم بحث سبل التنسيق في الموضوعات المشتركة، وتلك التي تتوافق مع أهداف الهيئة وطبيعة عملها الاستثماري والتنموي.

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