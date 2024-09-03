250 % زيادة المركبات الكهربائية والهجينة بالإمارات في 5 سنوات

نشرت شركة أوتو داتا الشرق الأوسط، الشركة التابعة لمجموعة وورلد أوتو موتيف جروب والمزود لحلول بيانات السيارات في الإمارات تقريرها نصف السنوي حول سوق السيارات المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وحسب التقرير تشهد الإمارات ارتفاعاً متزايداً في الطلب على المركبات الكهربائية، وذلك في ظل المبادرات الحكومية، وجهود توسيع البنية التحتية المخصصة لهذه الطرازات، فقد حلت الإمارات حتى عام 2024 في المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر جاهزية سوق المركبات الكهربائية، بفضل 325 محطة شحن تقريباً.

ووفقاً لأحدث أبحاث أوتو داتا تتفوق المركبات الكهربائية والهجينة المستعملة على المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل في الإمارات.

وكشف التقرير عن زيادة بنسبة 250% في المركبات الكهربائية والطرازات الهجينة على مدار السنوات الخمس الماضية، وما زالت سيارات الدفع الرباعي تحتفظ بقيمتها إلى حد كبير مقارنة بسيارات السيدان.

وفيما يرتفع التركيز على الاستدامة يفكر 79% من المستهلكين في الإمارات في شراء مركبات كهربائية في المرة المقبلة، ومن المتوقع أن تزيد حصة سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بشكل كبير، لتتجاوز نسبة 15% بحلول العام 2030، ففي الواقع تضم دبي ما يصل إلى 25,929 مركبة كهربائية، بينما توسع أسطول المركبات الكهربائية في أبوظبي ليشمل 2,441 طرازاً حتى الربع الرابع من العام 2024.

ويأتي هذا التحول نحو النقل المستدام كنتيجة لارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية في العديد من الأسواق، مثل دوبي كارز، الذي سجل ارتفاعاً في البيع نسبته 45% بين العامين 2022 و2023، مع زيادة متوقعة بنسبة 13% في العام 2024.

يشير تقرير أوتو داتا إلى زيادة ملحوظة في الطلب على المركبات ذات المواصفات الخليجية، حيث عرف 86% من مستخدمي منصة Vehicle Report أنفسهم كمشترين مهتمين في المقام الأول بالطرازات بين العامين 2015 و2020. و

تستمر كل من شركتي تويوتا ونيسان هيمنتهما على السوق، حيث استحوذتا على 24.8% و17.1% على التوالي من حصة السوق في الربع الوّل 2024. بالإضافة إلى ذلك يختار السائقون بشكل متزايد خدمات تأجير المركبات، حيث أبدى 83% منهم استعدادهم للتفكير في عقود الإيجار.

وبحسب استبيان أجرته منصة كونسالتنسي ميدل إيست على مستوى المستهلكين يفضل 83% من المشاركين بدء رحلة الشراء عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوكلاء، فيما لا يزال 85% يفضلون المفاوضات داخل المتجر.

بروز العلامات الصينية

استطاعت العلامات الصينية أن تكتسب بسرعة موطئ قدم قوياً في قطاع السيارات في الإمارات. وتسلط أوتو داتا الضوء على ارتفاع الطلب على السيارات الصينية بنسبة 150% في يونيو 2024 مقارنةًبالعام 2023 عبر الأسواق المختلفة مثل دوبي كارز، وتواصل العلامات التجارية الصينية ترسيخ حضورها بالمنطقة.

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