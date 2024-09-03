أسواق أوروبا مستقرة.. ونيكاي يتراجع بعد ارتفاع الين

استقرت الأسهم الأوروبية أمس بعد أن محت خسائر شركات التعدين المكاسب التي حققتها الشركات الصناعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون سلسلة بيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات على مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات، فيما ارتفع المؤشر الألماني 0.20% بعد صعود غير مسبوق نهاية الجلسة الماضية. وارتفع كاك الفرنسي 0.20% وفوتسي البريطاني 0.01%.

وتقدم المؤشر الفرعي للقطاع الصناعي بفضل رولز رويس 4.2% بعد أن قالت كاثي باسيفيك إن 3 طائرات من أصل 48 طائرة تعمل بمحركات رولز رويس خضعت بالفعل لإصلاحات ناجحة بعد فحصها.

وهبط مؤشر نيكاي الياباني، أمس، مع تراجع ثقة المستثمرين نتيجة لارتفاع الين، لكن أسهم قطاع البنوك صعدت بفضل زيادة العائد على السندات المحلية والأجنبية.

وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً 0.04% عند 38686.31 نقطة بعد أن فقد مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة بسبب ارتفاع الين بنحو 0.5% مقابل الدولار، ليصعد من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله خلال جلسة التداول.وربح مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.64%.

وتسود حالة من الحذر قبل صدور سلسلة من البيانات في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وأهمها بيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية لشهر أغسطس المقرر صدورها يوم الجمعة.وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم في نومورا للأوراق المالية ((الموضوع الرئيسي في السوق لا يزال يتمثل في توقعات السياسة النقدية في اليابان والولايات المتحدة)).

وأضاف ((بناءً على نتيجة تقرير الوظائف، فهناك احتمال أن يتأرجح السوق بشكل حاد)).وحققت البنوك وشركات التأمين الأداء الأفضل بين قطاعات بورصة طوكيو البالغ عددها 33 قطاعاً، إذ قفز المؤشر الفرعي للبنوك 3 %، وصعد المؤشر الفرعي لشركات التأمين 2.5%.

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