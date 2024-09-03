إطلاق مجلس الأعمال الباكستاني في الشارقة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس، إطلاق مجلس الأعمال الباكستاني في إمارة الشارقة، والذي يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة وباكستان، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة، والإسهام في نمو القطاع الخاص.

شهد إطلاق المجلس، بمقر الغرفة، عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة وفيصل نياز الترمزي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الإمارات، ووليد بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد العوضي، مدير عام الغرفة وعبد العزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.

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