إدراج سندات بـ 400 مليون دولار من البنك الزراعي الصيني في ناسداك دبي

رحبت دبي بإدراج سندات بقيمة 400 مليون دولار، بمعدل فائدة متغير من البنك الزراعي الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وهو الإصدار الثاني للسندات من قبل البنك في ناسداك دبي، على ضوء استمرار توطيد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والصين.

وتُستَحقّ السندات البالغة قيمتها 400 مليون دولار، والصادرة في إطار برنامج السندات متوسطة الأجل بقيمة 15 مليار دولار، في عام 2027، مع الإشارة إلى أن البنك الزراعي الصيني هو أحد البنوك ((الأربعة الكبار)) في الصين.

ويعكس الإصدار الجديد، جهود التوسع الاستراتيجي للبنك الزراعي الصيني في الأسواق الدولية، كما أنه يعزز مكانة إدراجات الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الإصدارات الحالية في البورصة، 135 مليار دولار.

واحتفالاً بهذه المناسبة، قُرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوكيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، إلى جانب حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: ((يسرّنا أن نرحب بإدراج السندات الجديدة بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، من البنك الزراعي الصيني في ناسداك دبي.

حيث تلتزم البورصة، باعتبارها المركز العالمي الرائد لإدراج السندات، بتوفير منصة قوية ومبتكرة للمصدرين العالميين للوصول إلى المستثمرين من المنطقة والعالم. ونتطلع قدماً إلى دعم البنك الزراعي الصيني في مسيرة نجاحه ونموه المستمر في أسواق رأس المال الدولية)).

وأشادت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي بالمؤسسات التابعة للبنك الزراعي الصيني في دبي، وجهودها لتعزيز مبادرة الحزام والطريق.

وفي أعقاب الاحتفاء بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودولة الإمارات، توقعت بوكيان بأن تكثف المؤسسات المالية الصينية في دبي، بما في ذلك البنك الزراعي الصيني، نشاطها وجهودها، بهدف تحقيق تطلعات البيان المشترك الذي وقعته حكومتا البلدين في مايو من العام الجاري، ما يعزز الزخم المالي في الاستثمارات والمشاريع التجارية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق.

كما أكدت أهمية تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الصين والإمارات في مختلف المجالات، إلى جانب تقوية الروابط بين الشعبين الصديقين.

وأشار هو جيفينج كبير المسؤولين التنفيذيين في فرع البنك الزراعي الصيني في مركز دبي المالي العالمي، إلى أهمية فرع البنك الزراعي الصيني في دبي، الذي استفاد خلال السنوات الأخيرة من موقعه الاستراتيجي في دولة الإمارات، لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ركز على المشاريع المرتبطة بالصين غالباً، حيث كثف نشاطه لتعزيز جهود تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وشارك بقوة في تطوير مشاريع متنوعة في المنطقة، مثل توليد الطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والطيران والشحن والطاقة النظيفة. ومن شأن الإصدار الناجح للسندات المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق، أن يسهم في دفع جهود التعاون المالي والتجاري في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز