سوق دبي عند أعلى مستوى منذ 2014 بمكاسب 3.3 مليارات درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات أمس، وواصل سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.30% أو ما يعادل 13 نقطة، مسجلاً 4369.83 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 27 نوفمبر 2014، ليربح السوق نحو 3.3 مليارات درهم بدعم أداء قطاعي العقارات والمالية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 729.8 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 733.12 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدّر سهم ((الرمز كوربوريشن)) ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بأكثر من 6.9%، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 89.3 مليون درهم ليغلق عند 8.85 دراهم مرتفعاً 1.6%، تلاه ((دريك آند سكل)) بـ48.7 مليون درهم مغلقاً عند 0.409 درهم ليصعد 1.5%، ثم ((جي إف إتش المالية)) جاذباً 44.1 مليون درهم مرتفعاً 4.1%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الوطنية الدولية القابضة 3.3%، ومصرف السلام السودان 3.26%، والاتحاد العقارية 2.6%، وأمان 1.7%، و((الإمارات دبي الوطني)) 1.5% ليقفل عند 20.3 درهماً.

وشهد سوق دبي المالي، خلال الجلسة، تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة على سهم شركة ((الأنصاري للخدمات المالية))، إذ تم تنفيذ الصفقات على 21.66 مليون سهم بقيمة 21 مليون درهم بسعر تنفيذ 0.970 درهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 45 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 110.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 65.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بنسبة 0.17% إلى مستوى 9379.09 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم في جلسة أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 180.2 مليون درهم، تلاه ((أيبيكس للاستثمار)) جاذباً 80.9 مليون درهم، ثم ((أدنوك للحفر)) بسيولة 74.7 مليون درهم مرتفعاً 1.8% ليغلق عند 4.54 دراهم.

وفي سوق أبوظبي قفز سهما ((هيلي القابضة)) و((الخليج الاستثمارية)) بالحد الأقصى عند 2.7 و2.87 درهم على التوالي، وصعدت أسهم ((أبوظبي الوطنية لمواد البناء)) 8.7%، و((أيبيكس للاستثمار)) 7.05%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 11.3 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.559 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.570 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.837 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.12 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.11 مليار درهم في سوق أبوظبي، و407.5 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 608.2 ملايين سهم عبر تنفيذ 30.8 ألف صفقة.

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