«دليفري هيرو» تسعى لجمع مليار دولار من إدراج «طلبات» في دبي

عيّنت شركة ((دليفري هيرو)) الألمانية بنوكاً للعمل على إدراج وحدة ((طلبات)) التابعة لها في سوق دبي المالي، استعداداً للاستفادة من موجة الطروحات العامة الأولية بمنطقة الخليج العربي.

وكلفت الشركة المتخصصة في توصيل الطعام بنوك ((الإمارات دبي الوطني)) و((مورغان ستانلي)) و((جيه بي مورغان تشيس)) لإتمام الصفقة، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.

وأشار الأشخاص إلى أن طرح الأسهم قد يجمع حوالي مليار دولار. لم تُتخذ بعد قرارات نهائية بشأن تقييم الصفقة، ومن المحتمل تعيين بنوك أخرى للمشاركة في العملية، بحسب الأشخاص المطلعين.

وكانت ((دليفري هيرو)) قد أعلنت عن خططها لإدراج ((طلبات)) في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من العام، وذلك تزامناً مع انتعاش الاكتتابات العامة الأولية في الخليج بعد فترة هدوء في الصيف.

وتُقدر القيمة المؤسسية لشركة ((طلبات)) بأكثر من 5.4 مليارات يورو (6 مليارات دولار)، وفقاً لتحليل أجرته ((بلومبرغ إنتليجنس)). بينما تقدر شركة ((آر بي سي كابيتال ماركتس)) قيمة أعمال ((دليفري هيرو)) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 5 مليارات يورو، مما يشير إلى تقييم يبلغ 1.3 مرة من قيمة المؤسسة مقارنة بالإيرادات.

يُتوقع أن تساعد وحدة ((طلبات)) المربحة ((دليفري هيرو)) بشكل كبير في تحقيق سيولة نقدية فورية وتعزيز سيولتها، ولكن التخلي عن جزء كبير من الملكية على المدى الطويل قد يؤدي إلى تسرب التدفقات النقدية الحيوية إلى مساهمي ((طلبات)) الجدد، وفقاً لتحليل أجرته كل من تاتيانا ليسيتسينا وديانا غوميز من ((بلومبرغ إنتليجنس)).

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