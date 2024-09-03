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«الياه سات» تقر توزيع 8.4 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول

9/3/2024 7:25:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وافق مجلس إدارة شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، على توزيع أرباح مرحلية، بقيمة 8.4 فلوس للسهم الواحد عن النصف الأول من العام الجاري. وقالت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، إن التوزيعات تعادل 8.4% من القيمة الاسمية للسهم بقيمة إجمالية تعادل 204.94 ملايين درهم، على أن يتم دفعها للمساهمين المسجلين في سجلات الأعضاء عند الإغلاق يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري.

كما وافق المجلس على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، ودعوتها للانعقاد في تاريخ 26 سبتمبر الجاري أو في أي تاريخ آخر توافق عليه هيئة الأوراق المالية والسلع.

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