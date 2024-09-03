المصري تريزيجيه ينضم إلى الريان القطري

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم تعاقده مع الجناح المصري محمود حسن (تريزيجيه) قادماً
من طرابزون سبور التركي اليوم الثلاثاء.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل التعاقد، لكن وسائل إعلام قطرية ذكرت أن جناح منتخب مصر سينضم إلى الريان على سبيل الإعارة.
وقال النادي القطري عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "محمود تريزيجيه اختار الريان" وظهر تريزيجيه في فيديو وهو يقول "أنا رياني".
واستهل تريزيجيه (29 عاما) مشواره مع الأهلي المصري وخاض تجارب مع أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور عام 2022.
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