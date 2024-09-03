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المصري تريزيجيه ينضم إلى الريان القطري

9/3/2024 7:25:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم تعاقده مع الجناح المصري محمود حسن (تريزيجيه) قادماً
من طرابزون سبور التركي اليوم الثلاثاء.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل التعاقد، لكن وسائل إعلام قطرية ذكرت أن جناح منتخب مصر سينضم إلى الريان على سبيل الإعارة.

وقال النادي القطري عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "محمود تريزيجيه اختار الريان" وظهر تريزيجيه في فيديو وهو يقول "أنا رياني".

واستهل تريزيجيه (29 عاما) مشواره مع الأهلي المصري وخاض تجارب مع أستون فيلا الإنجليزي وأندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى طرابزون سبور عام 2022.

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