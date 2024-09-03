نهيان بن مبارك يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بدورته الـ21

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التسامح والتعايش اليوم“معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" بدورته الحادية والعشرين التي تقام بمركز أبوظبي الدولي للمعارض (أدنيك) تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وتفقد معاليه خلال جولة له عدداً من الأجنحة الإماراتية والدولية المشارِكة في الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات وأبدى إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المعرض ومستوى التنظيم وحجم المشاركات ومحتويات الأجنحة.

وثمن أدوار المعرض الرائد عالمياً والذي يتيح للزوار الاطلاع على توجهات السوق والممارسات التي تسهم في الحفاظ على البيئة ودعم الاستدامة وتسلِّيط الضوء على الإرث الحضاري الغني لدولة الإمارات في مجالات الصقارة والصيد والفروسية.

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