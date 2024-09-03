رئيس مجلس النواب في جيبوتي يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار معالي دليتا محمد دليتا، رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي والوفد المرافق له جامع الشيخ زايد الكبير يرافقه سعادة محمد الظهوري، وسعادة محمد أحمد اليماحي عضوا المجلس الوطني الاتحادي.

وتجول معاليه والوفد المرافق خلال زيارته التي اصطحبه خلالها سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية وتعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- والدور الكبير الذي يقوم به المركز، في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلع الوفد على تاريخ تأسيس الجامع، وجمالياته، وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب "جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام"، أحدث إصدارات المركز، والذي يصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة فضاءات من نور، والتي تسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع.

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