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الأردن يدعو إلى حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل بعد القرار البريطاني

9/3/2024 7:20:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬وشؤون‭ ‬المغتربين‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬أمس‭ ‬بقرار‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تعليق‭ ‬بعض‭ ‬تراخيص‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬الصفدي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬فعلت‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصواب‭ ‬بتعليق‭ ‬بعض‭ ‬تراخيص‭ ‬تصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ونحن‭ ‬نحث‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬هذا‭ ‬التعليق‮»‬‭.‬

ودعا‮
‬الصفدي‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬الأسلحة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬العواقب‭ ‬حقيقية‭ ‬فإن‭ ‬نتنياهو‭ ‬لن‭ ‬يوقف‭ ‬عدوانه‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ستعلق‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬350‭ ‬ترخيص‭ ‬سلاح‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استخدام‭ ‬المكونات‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يشكل‭ ‬مخاطرة‭ ‬بانتهاك‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬مصر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬رفضها‭ ‬التام‮»‬‭ ‬لتصريحات‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تهريب‭ ‬‮«‬أسلحة‭ ‬ومعدات‭ ‬حربية‭ ‬وماكينات‭ ‬لحفر‭ ‬الأنفاق‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مصر‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رفضها‭ ‬التام‭ ‬للتصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التي‭ ‬حاول‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الزج‭ ‬باسم‭ ‬مصر‭ ‬لتشتيت‭ ‬انتباه‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وعرقلة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬صفقة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتبادل‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وعرقلة‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬‮«‬تؤكد‭ ‬رفضها‭ ‬لكافة‭ ‬المزاعم‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تناولها‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

وحمَّلت‭ ‬مصر،‭ ‬وفق‭ ‬البيان،‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عواقب‭ ‬إطلاق‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تأزيم‭ ‬الموقف،‭ ‬وتستهدف‭ ‬تبرير‭ ‬السياسات‭ ‬العدوانية‭ ‬والتحريضية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬نتنياهو‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬تمسّكه‭ ‬بوقف‭ ‬النار‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬مناسبة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عند‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬محور‭ ‬فيلادلفيا‮»‬‭.‬

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