MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬السباح‭ ‬البارالمبي‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابرييل‭ ‬جيرالدو‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭ ‬أراوجو‭ ‬‮«‬غابرييلزينيو‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تمرّ‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬البارلمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كتابة‭ ‬التاريخ‭ ‬وحفر‭ ‬اسمه‭ ‬بأحرف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الألعاب‭. ‬وفى‭ ‬السباح‭ ‬الموهوب‭ ‬بوعده‭ ‬قبل‭ ‬رحلة‭ ‬سفر‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬اسمي‭ ‬غابرييلزينيو‭ ‬وسأفوز‭ ‬بثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬تلك‭ ‬كلمات‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬حضرة‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬برازيليا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬قبلة‭ ‬على‭ ‬جبينه‭ ‬من‭ ‬لولا‭.‬





‮«‬مهمة‭ ‬منجزة‮»‬‭ ‬

وضع‭ ‬غابرييليزينيو‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬إضافة‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬البارالمبي‭ ‬الناصع‭ ‬الذي‭ ‬افتتحه‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬بذهبيتين‭ ‬وفضية،‭ ‬فظفر‭ ‬بالذهب‭ ‬في‭ ‬سباقي‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬ظهرا‭ ‬ثم‭ ‬50‭ ‬م‭ ‬ظهرا‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية،‭ ‬قبل‭ ‬إضافة‭ ‬ميدالية‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس‭ ‬في‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬حرة‭.‬

لم‭ ‬يخف‭ ‬الرياضي‭ ‬المولود‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذراعين‭ ‬وبساقين‭ ‬ضامرتين‭ ‬رضاه‭ ‬بعد‭ ‬تألقه‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬السباحة‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬‮«‬أرينا‭ ‬لا‭ ‬ديفانس‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬سباق‭ ‬200‭ ‬م‭ ‬حرة‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬بأن‭ ‬المهمّة‭ ‬قد‭ ‬أُنجزت،‭ ‬لأنني‭ ‬أتيت‭ ‬إلى‭ ‬باريس‭ ‬للفوز‭ ‬بالذهبيات‭ ‬الثلاث‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكتف‭ ‬السبّاح‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬1‭.‬21‭ ‬متر‭ ‬بنيل‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور‭ ‬الحاضر‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الشغل‭ ‬الشاغل‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬بل‭ ‬انتزع‭ ‬حتى‭ ‬إشادة‭ ‬وثناء‭ ‬من‭ ‬منافسيه،‭ ‬أبرزهم‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬دانيلينكو‭ ‬صاحب‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بالـ«رجل‭ ‬الصاروخي‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬غابرييليزينو‭ ‬سعادته‭ ‬بالوصف‭ ‬الذي‭ ‬أطلقه‭ ‬عليه‭ ‬منافسه،‭ ‬وعلق‭ ‬ضاحكا‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬للغاية،‭ ‬وآمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أستمر‭ ‬كوني‭ ‬الرجل‭ ‬الصاروخي‭. ‬وكما‭ ‬يقولون،‭ ‬الصواريخ‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬أجنحة،‭ ‬لذا‭ ‬دعونا‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬وكأنني‭ ‬رجل‭ ‬صاروخي،‭ ‬والصواريخ‭ ‬لا‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬الخلف،‭ ‬بل‭ ‬تتجه‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬‭.‬

يتموّج‭ ‬غابرييلزينيو‭ ‬في‭ ‬الماء‭ ‬مثل‭ ‬الدلفين،‭ ‬مستخدما‭ ‬حركات‭ ‬الحوض‭ (‬حوض‭ ‬الورك‭). ‬وأتقن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬مع‭ ‬أنتونيس‭ ‬وطوّرها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬تدريب‭ ‬طويلة‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭ ‬إلى‭ ‬السبت،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جويز‭ ‬دي‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬ميناس‭ ‬جيرايس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البرازيل‭.‬

يحتفل‭ ‬البرازيلي‭ ‬بانتصاراته‭ ‬بحركة‭ ‬مميزة،‭ ‬إذ‭ ‬يقوم‭ ‬ببعض‭ ‬حركات‭ ‬الرقص‭ ‬على‭ ‬المنصة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬ملك‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬السابق‭ ‬العداء‭ ‬الجامايكي‭ ‬أوسين‭ ‬بولت‭.‬