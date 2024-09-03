منتخب الترايثلون يشارك في بطولة ((سيريتل)) بسوريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
غادر وفد المنتخب الوطني للترايثلون للمشاركة في سباق الترايثلون ضمن بطولة «سيريتل» للألعاب الشاطئية في الجمهورية العربية السورية، وذلك تلبية للدعوة التي تلقاها الاتحاد البحريني للعبة من نظيره السوري للمشاركة في هذه البطولة التي تنطلق اليوم ولغاية 6 سبتمبر الجاري في منتجع جونادا في طرطوس بسوريا.
وتوجه المنتخب البحريني المشارك برئاسة نائب رئيس الاتحاد عباس موسى بوحسان إلى سوريا يوم أمس، حيث يترأس بوحسان الوفد البحريني بالإضافة إلى اختياره من قبل اللجنة المنظمة لإدارة والإشراف على السباق كحكم دولي معتمد، فيما تضم تشكيلة المنتخب ثلاث لاعبين هم: حمد المنصوري، محمد مبارك وعمر حمزة.
وتأتي مشاركة المنتخب تجسداً لرؤية الاتحاد البحريني للعبة في زيادة مشاركات اللاعبين في البطولات الخارجية، بهدف الاحتكاك وصقل المواهب البحرينية في اللعبة، خصوصاً مع المستوى الرفيع الذي يتمتع به اللاعبون الثلاثة المشاركون، حيث يتوقع أن ينجح الثلاثي في المنافسة على مراكز متقدمة في السباق والصعود على منصة التتويج.
وأنهى اللاعبون المختارون استعداداتهم المحلية قبل المغادرة إلى سوريا، حيث خاض اللاعبون مجموعة من التدريبات الاستعدادية، بهدف الوصول إلى أكبر مستوى من الجهوزية للسباق، وسط معنويات وطموحات مرتفعة بتحقيق مركز متقدم في البطولة.
ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة مجموعة من أفضل اللاعبين في المنطقة، وسط اهتمام كبير من قبل القائمين على البطولة في تقديم الدعوات لأفضل الرياضيين من مختلف الدول العربية، وهو ما يزيد من إثارة السباق المنتظر، والذي يعد باكورة الموسم الرياضي الجديد لمشاركات لاعبي المنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية.
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