منتخب الترايثلون يشارك في بطولة ((سيريتل)) بسوريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

غادر‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للترايثلون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الترايثلون‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬سيريتل‮»‬‭ ‬للألعاب‭ ‬الشاطئية‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية،‭ ‬وذلك‭ ‬تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭ ‬ولغاية‭ ‬6‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬جونادا‭ ‬في‭ ‬طرطوس‭ ‬بسوريا‭.‬

وتوجه‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬برئاسة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬عباس‭ ‬موسى‭ ‬بوحسان‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬حيث‭ ‬يترأس‭ ‬بوحسان‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اختياره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لإدارة‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬السباق‭ ‬كحكم‭ ‬دولي‭ ‬معتمد،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬ثلاث‭ ‬لاعبين‭ ‬هم‭: ‬حمد‭ ‬المنصوري،‭ ‬محمد‭ ‬مبارك‭ ‬وعمر‭ ‬حمزة‭.‬

وتأتي‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬تجسداً‭ ‬لرؤية‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬مشاركات‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية،‭ ‬بهدف‭ ‬الاحتكاك‭ ‬وصقل‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬اللاعبون‭ ‬الثلاثة‭ ‬المشاركون،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬الثلاثي‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬والصعود‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭.‬

وأنهى‭ ‬اللاعبون‭ ‬المختارون‭ ‬استعداداتهم‭ ‬المحلية‭ ‬قبل‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬سوريا،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬اللاعبون‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التدريبات‭ ‬الاستعدادية،‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الجهوزية‭ ‬للسباق،‭ ‬وسط‭ ‬معنويات‭ ‬وطموحات‭ ‬مرتفعة‭ ‬بتحقيق‭ ‬مركز‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وسط‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعوات‭ ‬لأفضل‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬إثارة‭ ‬السباق‭ ‬المنتظر،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬باكورة‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬لمشاركات‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية‭.‬