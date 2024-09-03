نادي البحرين للتنس يفتح باب الترشح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حدد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬موعدا‭ ‬لفتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬للسنوات‭ ‬الأربع‭ ‬القادمة،‭ ‬ويستمر‭ ‬قبول‭ ‬الطلبات‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ودعا‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬وعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬ممن‭ ‬تنطبق‭ ‬عليهم‭ ‬شروط‭ ‬الترشح‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬كتابي‭ ‬مزكى‭ ‬من‭ ‬عضوين‭ ‬عاملين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭.‬

وحث‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يسددوا‭ ‬اشتراكاتهم‭ ‬السنوية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬أقصاه‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬حضور‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬والترشح‭ ‬والتصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭.‬