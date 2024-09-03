نادي البحرين للتنس يفتح باب الترشح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حدد نادي البحرين للتنس يوم الإثنين 16 سبتمبر الجاري موعدا لفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الادارة للسنوات الأربع القادمة، ويستمر قبول الطلبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 24 سبتمبر الجاري.
ودعا خميس المقلة رئيس مجلس ادارة نادي البحرين للتنس أعضاء النادي الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الادارة ممن تنطبق عليهم شروط الترشح إلى التقدم بطلب كتابي مزكى من عضوين عاملين من أعضاء النادي.
وحث أعضاء النادي الذين لم يسددوا اشتراكاتهم السنوية حتى الآن على تسديد الاشتراكات في موعد أقصاه الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري، حتى يتسنى لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية والترشح والتصويت في الانتخابات.
MENAFN03092024000055011008ID1108633301
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.