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مدرب الحالة: جاهزون للمنافسة وهدفنا الصعود

9/3/2024 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد


أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الحالة‭ ‬أنهم‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الاستعداد‭ ‬وجاهزون‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬حيث‭ ‬يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بمواجهة‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬يوم‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬الكابتن‭ ‬علي‭ ‬عامر‭: ‬نحن‭ ‬في‭ ‬أتم‭ ‬الجاهزية‭ ‬وسوف‭ ‬نسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدف‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وأن‭ ‬المعنويات‭ ‬عالية‭ ‬واللاعبون‭ ‬يدركون‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭.‬

وأضاف‭: ‬بدأنا‭ ‬التحضيرات‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬الصفوف‭ ‬بحضور‭ ‬المحترفين‭ ‬واللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬السبعة‭ ‬أسابيع،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬شهد‭ ‬تغييرات‭ ‬كبيرة‭ ‬بنسبة‭ ‬70‭ ‬بالمائة،‭ ‬ويمكننا‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬جديد‭ ‬نسبيا‭.‬

وتابع‭ ‬قائلاً‭: ‬الاستعدادات‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التمارين‭ ‬والمباريات‭ ‬التجريبية،‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬إعطاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬فرصتهم‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬كما‭ ‬تبقت‭ ‬لنا‭ ‬مباراتان‭ ‬وديتان‭ ‬لاختبار‭ ‬جاهزية‭ ‬المجموعة‭ ‬واختيار‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬واعتمادها‭.‬

وأشاد‭ ‬علي‭ ‬عامر‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تصريحه‭ ‬بالدعم‭ ‬الإداري‭ ‬اللا‭ ‬محدود،‭ ‬وقال‭: ‬اهتمام‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وجهاز‭ ‬الكرة‭ ‬وكذلك‭ ‬اللاعبين‭ ‬القدامى،‭ ‬يعد‭ ‬حافزاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬واللاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭.‬

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