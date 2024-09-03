مدرب الحالة: جاهزون للمنافسة وهدفنا الصعود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
أكد المدرب الوطني علي عامر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الحالة أنهم على أتم الاستعداد وجاهزون للموسم الجديد، حيث يفتتح الفريق دوري الدرجة الثانية بمواجهة اتحاد الريف يوم 19 سبتمبر الجاري.
جاء ذلك في تصريح خاص للملحق الرياضي في «أخبار الخليج»، قال فيه الكابتن علي عامر: نحن في أتم الجاهزية وسوف نسعى لتحقيق هدف الصعود إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز، خصوصاً وأن المعنويات عالية واللاعبون يدركون أهمية هذا الهدف.
وأضاف: بدأنا التحضيرات بعد اكتمال الصفوف بحضور المحترفين واللاعبين المحليين منذ ما يقارب السبعة أسابيع، حيث إن الفريق شهد تغييرات كبيرة بنسبة 70 بالمائة، ويمكننا القول إن الفريق جديد نسبيا.
وتابع قائلاً: الاستعدادات جيدة من حيث التمارين والمباريات التجريبية، وتمكنا من إعطاء اللاعبين فرصتهم في المشاركة خلال المباريات، كما تبقت لنا مباراتان وديتان لاختبار جاهزية المجموعة واختيار التشكيلة الأساسية واعتمادها.
وأشاد علي عامر في نهاية تصريحه بالدعم الإداري اللا محدود، وقال: اهتمام مجلس الإدارة وجهاز الكرة وكذلك اللاعبين القدامى، يعد حافزاً بالنسبة لنا واللاعبين من أجل تقديم أفضل المستويات في الموسم الجديد.
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