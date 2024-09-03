طائرة الشواطئ تحلق فجرا إلى تونس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
يغادر فجرا وفد منتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية (رجال وسيدات) برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد راشد جابر متوجها إلى تونس للمشاركة في منافسات البطولة العربية التي تقام هناك خلال الفترة من 4-10 من سبتمبر الجاري.
ويضم الوفد في عضويته مدرب المنتخب محمد الشيخ وأربعة لاعبين يمثلون منتخبي الرجال، وأربع لاعبات يمثلن منتخبي السيدات، فضلا عن الحكم الدولي علي عبدالحميد حكما مرافقا، إضافة إلى عبدالجليل فتيل عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي سيسجل حضوره في البطولة كأحد أعضاء لجنة الاحتكام.
وتحتضن مدينة الحمامات التونسية البطولة في نسختها 29 للرجال والـ19 للسيدات.
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