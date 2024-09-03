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طائرة الشواطئ تحلق فجرا إلى تونس

9/3/2024 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا‭ ‬


يغادر‭ ‬فجرا‭ ‬وفد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ (‬رجال‭ ‬وسيدات‭) ‬برئاسة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬راشد‭ ‬جابر‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬تونس‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬هناك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4-10‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويضم‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬عضويته‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬وأربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬يمثلون‭ ‬منتخبي‭ ‬الرجال،‭ ‬وأربع‭ ‬لاعبات‭ ‬يمثلن‭ ‬منتخبي‭ ‬السيدات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬حكما‭ ‬مرافقا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عبدالجليل‭ ‬فتيل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬سيسجل‭ ‬حضوره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬كأحد‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الاحتكام‭.‬

وتحتضن‭ ‬مدينة‭ ‬الحمامات‭ ‬التونسية‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬29‭ ‬للرجال‭ ‬والـ19‭ ‬للسيدات‭.‬

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