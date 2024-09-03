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سفير البحرين في فرنسا يقيم مأدبة غداء لوفد البارالمبية

9/3/2024 7:20:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

التقى‭ ‬عصام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الجاسم،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بالشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعلي‭ ‬محمد‭ ‬الماجد،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬باللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مدير‭ ‬البعثة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬إقامة‭ ‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬على‭ ‬شرف‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬2024،‭ ‬المقامة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬باريس‭. ‬وأشاد‭ ‬السفير‭ ‬الجاسم‭ ‬بالنتائج‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكداً‭
‬أهمية‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭.‬

عبر‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬للسفير‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬واهتمامه‭ ‬بمشاركة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬الدولية‭ ‬المهمة‭.‬

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