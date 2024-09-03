سفير البحرين في فرنسا يقيم مأدبة غداء لوفد البارالمبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
التقى عصام عبدالعزيز الجاسم، سفير مملكة البحرين المعين لدى الجمهورية الفرنسية، بالشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعلي محمد الماجد، الأمين العام للجنة البارالمبية البحرينية، والشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، والشيخ أحمد بن سلمان آل خليفة، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون المالية والإدارية باللجنة البارالمبية البحرينية، مدير البعثة.
جاء ذلك خلال إقامة مأدبة غداء على شرف الوفد البحريني المشارك في دورة الألعاب البارالمبية 2024، المقامة حالياً في باريس. وأشاد السفير الجاسم بالنتائج الطيبة التي حققها الوفد البحريني، مؤكداً
أهمية جهود اللجنة البارالمبية البحرينية في دعم وتطوير الرياضات البارالمبية.
عبر الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة عن شكره وامتنانه للسفير على دعمه واهتمامه بمشاركة البحرين في هذه الفعالية الدولية المهمة.
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