منتخب ناشئي اليد يواجه العراق في ((البطولة الآسيوية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يستهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025،‭ ‬بمواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬العراقي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬3‭:‬30‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬مبارياته‭ ‬بالبطولة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬وحتى‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬مشاركة‭ ‬13‭ ‬منتخبًا،‭ ‬تم‭ ‬تقسيمهم‭ ‬إلى‭ (‬4‭) ‬مجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬يخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬منافساتها‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬رفقة‭ ‬منتخبي‭ ‬العراق،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بينما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬الأردن،‭ ‬اليابان،‭ ‬الهند،‭ ‬فيما‭ ‬تضم‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬منتخبات‭: ‬إيران،‭ ‬الكويت،‭ ‬الصين‭ ‬تايبيه،‭ ‬الصين،‭ ‬والمجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬السعودية،‭ ‬قطر،‭ ‬والإمارات‭.‬

وسيتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬للدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬فيه‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الثمانية‭ ‬المتأهلة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬بواقع‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬وتصعد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخمسة‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭.‬