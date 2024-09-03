منتخب ناشئي اليد يواجه العراق في ((البطولة الآسيوية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يستهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد مشواره في البطولة الآسيوية العاشرة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم في سلوفينيا 2025، بمواجهة نظيره العراقي، عند الساعة 3:30 من مساء اليوم الأربعاء، في أولى مبارياته بالبطولة التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 3 وحتى 14 من شهر سبتمبر الجاري.
وتشهد البطولة الآسيوية مشاركة 13 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى (4) مجموعات، حيث يخوض المنتخب الوطني منافساتها ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبي العراق، كوريا الجنوبية، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن، اليابان، الهند، فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات: إيران، الكويت، الصين تايبيه، الصين، والمجموعة الرابعة تضم منتخبات السعودية، قطر، والإمارات.
وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور الرئيسي الذي سيتم فيه توزيع المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، وتصعد المنتخبات الخمسة الأوائل في البطولة الآسيوية إلى بطولة العالم التي ستقام في سلوفينيا.
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