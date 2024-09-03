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الإبقاء الدائم للحلقات الأولمبية على برج إيفل يثير الجدل

9/3/2024 7:18:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسببت رغبة رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الإبقاء على الحلقات الأولمبية معلقة بشكل دائم على برج إيفل بجدل في العاصمة، حتى أن أحفاد مصمم هذا المعلم التاريخي غوستاف إيفل أدانوا هذه الخطوة.
وشكلت الحلقات الأولمبية خلفية لصور السيلفي التي التقطها زوار باريس خلال الألعاب الأولمبية التي أقيمت بين 26 يوليو و11 أغسطس في العاصمة الفرنسية، واعتبرت صورة تعكس النجاح الذي حققته باريس في استضافتها للنسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الصيفية.
وأعلنت هيدالغو أنها تنوي إزالة الحلقات الثقيلة جدا واستبدالها بنسخة أخف وزنا، من أجل إبقائها على المعلم التاريخي.
لكن جمعية أحفاد غوستاف إيفل ترفض هذه الخطة، وقالت في بيان: «لا يبدو مناسبا لنا أن برج إيفل الذي أصبح رمزا لباريس وفرنسا بأكملها منذ بنائه قبل 135 عاما، يحمل رمز منظمة خارجية مضافة إليه بشكل دائم، مهما كانت مكانتها».

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