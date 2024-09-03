إحالة 3 أشخاص للرعي الجائر إلى النيابة والتحفظ على 22 رأس إبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الجلاهمة
نفذ قطاع الأمن العام ممثلا بإدارة شرطة البيئة ومديرية أمن محافظة الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملة أمنية استجابة لشكوى حول وجود رعي جائر وتعديات من أصحاب رعي الإبل في منطقة الجهراء.
أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص لمخالفتهم القوانين والأنظمة في رعي الإبل والتحفظ على 22 من الإبل، كما تم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات البيئية، حيث تمت إحالة أصحاب الحلال المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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