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إحالة 3 أشخاص للرعي الجائر إلى النيابة والتحفظ على 22 رأس إبل

9/3/2024 7:18:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
نفذ قطاع الأمن العام ممثلا بإدارة شرطة البيئة ومديرية أمن محافظة الجهراء بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حملة أمنية استجابة لشكوى حول وجود رعي جائر وتعديات من أصحاب رعي الإبل في منطقة الجهراء.
أسفرت الحملة عن ضبط 3 أشخاص لمخالفتهم القوانين والأنظمة في رعي الإبل والتحفظ على 22 من الإبل، كما تم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات البيئية، حيث تمت إحالة أصحاب الحلال المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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