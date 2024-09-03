منة فضالي تنسحب من جوما

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أثارت الفنانة
منة فضالي جدلا واسعا بعد إعلانها الانسحاب من مسلسل «جوما»، عقب ساعات قليلة من نشرها صورة تجمعها ببطلة العمل الفنانة القديرة ميرفت أمين، معلنة من خلالها انضمامها إلى المسلسل.
وكتبت منة عبر حسابها الخاص في «فيسبوك»، منشورا كشفت فيه عن انسحابها من العمل دون أن تذكر الأسباب، قائلة: «صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل (جوما) لأسباب مش هعرف أتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل بالنجاح يا رب».
ويأتي هذا الانسحاب والاعتذار المفاجئ بعد ساعات قليلة من نشر فضالي صورة تجمعها بالنجمة ميرفت أمين، ومرفقة بالتعليق: «أنا سعيدة جدا جدا من قلبي إني حشتغل مع نجمة كبيرة جميلة روح حلوة بحبها من قلبي، القمر يا جماعة ميرفت أمين».
من ناحية أخرى، انتهت منة فضالي من تصوير مسلسل «أزمة ثقة»، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة في إطار من التشويق والإثارة، حيث تجسد منة ومعها نجلاء بدر وملك أحمد زاهر أدوار ثلاث شقيقات يواجهن العديد من الأزمات، وتتمحور قصة المسلسل حول جريمة قتل، وصراع الأشقاء على المال.
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