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منة فضالي تنسحب من جوما

9/3/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أثارت الفنانة منة فضالي جدلا واسعا بعد إعلانها الانسحاب من مسلسل «جوما»، عقب ساعات قليلة من نشرها صورة تجمعها ببطلة العمل الفنانة القديرة ميرفت أمين، معلنة من خلالها انضمامها إلى المسلسل.
وكتبت منة عبر حسابها الخاص في «فيسبوك»، منشورا كشفت فيه عن انسحابها من العمل دون أن تذكر الأسباب، قائلة: «صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل (جوما) لأسباب مش هعرف أتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل بالنجاح يا رب».
ويأتي هذا الانسحاب والاعتذار المفاجئ بعد ساعات قليلة من نشر فضالي صورة تجمعها بالنجمة ميرفت أمين، ومرفقة بالتعليق: «أنا سعيدة جدا جدا من قلبي إني حشتغل مع نجمة كبيرة جميلة روح حلوة بحبها من قلبي، القمر يا جماعة ميرفت أمين».
من ناحية أخرى، انتهت منة فضالي من تصوير مسلسل «أزمة ثقة»، وتدور أحداثه خلال 15 حلقة في إطار من التشويق والإثارة، حيث تجسد منة ومعها نجلاء بدر وملك أحمد زاهر أدوار ثلاث شقيقات يواجهن العديد من الأزمات، وتتمحور قصة المسلسل حول جريمة قتل، وصراع الأشقاء على المال.

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