ستيفاني شريرة في امرأة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بيروت - بولين فاضل
كشفت الفنانة
ستيفاني عطا الله عن مفاجأة للجمهور ولكل متابعيها، إذ أعلنت قرب حفل زفافها، مبدية سعادتها بأنها ستعيش مع خطيبها المطرب زاف أياما سعيدة مستقبلا.
وخلال حديثها لوسائل إعلام مؤخرا، أكدت عطا الله أنها من الممكن ألا تقيم حفل زفاف كبيرا، مكتفية بأن تدعو إليه المقربين إليها، مشيرة إلى أنها تفضل أن يكون حفل الزفاف بسيطا جدا يشبه شخصيتها وخطيبها، ولم تحدد في أي بلد ستقيم الحفل، خاصة أنها في الوقت الحالي تصور أحدث أعمالها «امرأة» في تركيا وتقيم بها لأكثر من 8 أشهر متواصلة، ولكنها لفتت إلى تفضيلها لبنان لتقيم به عرسها.
وتحدثت ستيفاني عن جديد أعمالها الدرامية «امرأة» من بعد «كريستال»، قائلة: إذا كنتم رأيتم أن في بعض الشر المبرر، فإن شخصيتي في «امرأة» ستكون الشر بعينه، مثنية على تعاونها مع الفنان نيقولا معوض، متمنية أن تلقى الثنائية التي ستجمعهما إعجاب الجمهور، متمنية العودة إلى الدراما المحلية اللبنانية من بعد عدة أعمال معربة من التركية انتشرت مؤخرا، قائلة إنه لو عرض عليها عمل في لبنان فلن تترد في قبوله.
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