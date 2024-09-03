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ستيفاني شريرة في امرأة

9/3/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بيروت - بولين فاضل
كشفت الفنانة ستيفاني عطا الله عن مفاجأة للجمهور ولكل متابعيها، إذ أعلنت قرب حفل زفافها، مبدية سعادتها بأنها ستعيش مع خطيبها المطرب زاف أياما سعيدة مستقبلا.
وخلال حديثها لوسائل إعلام مؤخرا، أكدت عطا الله أنها من الممكن ألا تقيم حفل زفاف كبيرا، مكتفية بأن تدعو إليه المقربين إليها، مشيرة إلى أنها تفضل أن يكون حفل الزفاف بسيطا جدا يشبه شخصيتها وخطيبها، ولم تحدد في أي بلد ستقيم الحفل، خاصة أنها في الوقت الحالي تصور أحدث أعمالها «امرأة» في تركيا وتقيم بها لأكثر من 8 أشهر متواصلة، ولكنها لفتت إلى تفضيلها لبنان لتقيم به عرسها.
وتحدثت ستيفاني عن جديد أعمالها الدرامية «امرأة» من بعد «كريستال»، قائلة: إذا كنتم رأيتم أن في بعض الشر المبرر، فإن شخصيتي في «امرأة» ستكون الشر بعينه، مثنية على تعاونها مع الفنان نيقولا معوض، متمنية أن تلقى الثنائية التي ستجمعهما إعجاب الجمهور، متمنية العودة إلى الدراما المحلية اللبنانية من بعد عدة أعمال معربة من التركية انتشرت مؤخرا، قائلة إنه لو عرض عليها عمل في لبنان فلن تترد في قبوله.

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