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شيماء علي تنضم إلى طاقم عمل أفكار أمي

9/3/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
تستعد الفنانة شيماء علي لخوض تجربة فنية جديدة من خلال تجسيد إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل الدرامي الاجتماعي «أفكار أمي» الذي يتم الإعداد له حاليا تمهيدا لتصويره في الأيام المقبلة وعرضه بالسباق الرمضاني المقبل.
ومن المنتظر أن تجسد الفنانة شيماء علي احد أدوار البطولة إلى جانب أسماء تم اعتمادها بشكل رسمي، الفنان السعودي إبراهيم الحساوي، والفنانة السعودية الشابة هيلدا، بطولة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد.
وجاء انضمام شيماء بطلب من الكاتب عبدالمحسن الروضان والمخرج باسل الخطيب، حيث تم التواصل معها من قبل المشرف العام على المسلسل يوسف الغيث وتسليمها النص لمعرفة الشخصية التي ستقوم بأدائها وهي فتاة في منتصف العمر تمر بالعديد من المشاكل وتحاول تجاوزها بمساعدة المقربين منها، وعلى رأسهم «شاهه» الشخصية المحورية في المسلسل التي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة حياة الفهد.
والجدير بالذكر أن الفنانة شيماء علي سبق أن شاركت في العديد من الأعمال الدرامية إلى جانب الفنانة حياة الفهد، ومنها العمل الأول الذي شهد حضورها في الدراما التلفزيونية مسلسل «جرح الزمن»، وأعمال أخرى أبرزها «ثمن عمري» و«رمانة».

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