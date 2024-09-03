شيماء علي تنضم إلى طاقم عمل أفكار أمي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
تستعد الفنانة
شيماء علي لخوض تجربة فنية جديدة من خلال تجسيد إحدى الشخصيات الرئيسية في المسلسل الدرامي الاجتماعي «أفكار أمي» الذي يتم الإعداد له حاليا تمهيدا لتصويره في الأيام المقبلة وعرضه بالسباق الرمضاني المقبل.
ومن المنتظر أن تجسد الفنانة شيماء علي احد أدوار البطولة إلى جانب أسماء تم اعتمادها بشكل رسمي، الفنان
السعودي إبراهيم الحساوي، والفنانة السعودية الشابة هيلدا، بطولة سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد.
وجاء انضمام شيماء بطلب من الكاتب عبدالمحسن الروضان والمخرج باسل الخطيب، حيث تم التواصل معها من قبل المشرف العام على المسلسل يوسف الغيث وتسليمها النص لمعرفة الشخصية التي ستقوم بأدائها وهي فتاة في منتصف العمر تمر بالعديد من المشاكل وتحاول تجاوزها بمساعدة المقربين منها، وعلى رأسهم «شاهه» الشخصية المحورية في المسلسل التي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة حياة الفهد.
والجدير بالذكر أن الفنانة شيماء علي سبق أن شاركت في العديد من الأعمال الدرامية إلى جانب الفنانة حياة الفهد، ومنها العمل الأول الذي شهد حضورها في الدراما التلفزيونية مسلسل «جرح الزمن»، وأعمال أخرى أبرزها «ثمن عمري» و«رمانة».
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