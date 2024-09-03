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194 مليون دينار سيولة البورصة في 3 جلسات

9/3/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تشهد بورصة الكويت زيادة ملحوظة في معدلات السيولة المتداولة والتي وصلت على مدار آخر 3 جلسات إلى 194 مليون دينار بواقع 70.8 مليون دينار في جلسة أمس، و60.3 مليون دينار في جلسة الاثنين، و62.9 مليون دينار في جلسة الأحد.
وتأتي هذه الزيادة على وقع عودة الزخم الشرائي على أسهم منتقاة بالسوقين الأول والرئيسي في ظل عمليات إعادة بناء وتغيير المراكز الاستثمارية بعد ان تبلورت ملامح النتائج المالية للنصف الأول من 2024، وما صاحبها من توزيعات فصلية والتي كانت من أهم محركات سوق الأسهم في الفترة الماضية. وحققت القيمة السوقية مكاسب في جلسة أمس بواقع 117 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.27% لتصل إلى 42.505 مليار دينار من 42.388 مليار دينار في جلسة اول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 5.5% بكميات اسهم متداولة بلغت 322 مليون سهم ارتفاعا من 306 ملايين سهم. وقاد السوق للارتفاع أمس 8 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية تصدرها قطاع سلع استهلاكية بنسبة 2.07%، كما ارتفعت القيم السعرية لأسهم 65 شركة وتراجعت لأسهم 53 شركة فيما استقرت الأسعار لأسهم 14 شركة ولم يجر التداول على أسهم 11 شركة.
وأنهت البورصة جلسة أمس على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بواقع 24.5 نقطة للسوق الأول بنسبة ارتفاع 0.3%، ليصل إلى 7827 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5.8 نقاط بنسبة ارتفاع 0.1% ليصل إلى 6088 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بمكاسب 19.8 نقطة ليصل إلى 7188 نقطة.

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