194 مليون دينار سيولة البورصة في 3 جلسات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شريف حمدي
تشهد بورصة الكويت زيادة ملحوظة في معدلات السيولة المتداولة والتي وصلت على مدار آخر 3 جلسات إلى 194 مليون دينار بواقع 70.8 مليون دينار في جلسة أمس، و60.3 مليون دينار في جلسة الاثنين، و62.9 مليون دينار في جلسة الأحد.
وتأتي هذه الزيادة على وقع عودة الزخم الشرائي على أسهم منتقاة بالسوقين الأول والرئيسي في ظل عمليات إعادة بناء وتغيير المراكز الاستثمارية بعد ان تبلورت ملامح النتائج المالية للنصف الأول من 2024، وما صاحبها من توزيعات فصلية والتي كانت من أهم محركات سوق الأسهم في الفترة الماضية. وحققت القيمة السوقية مكاسب في جلسة أمس بواقع 117 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.27% لتصل إلى 42.505 مليار دينار من 42.388 مليار دينار في جلسة اول أمس، كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 5.5% بكميات اسهم متداولة بلغت 322 مليون سهم ارتفاعا من 306 ملايين سهم. وقاد السوق للارتفاع أمس 8 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية تصدرها قطاع سلع استهلاكية بنسبة 2.07%، كما ارتفعت القيم السعرية لأسهم 65 شركة وتراجعت لأسهم 53 شركة فيما استقرت الأسعار لأسهم 14 شركة ولم يجر التداول على أسهم 11 شركة.
وأنهت البورصة جلسة أمس على ارتفاع جماعي لمؤشراتها بواقع 24.5 نقطة للسوق الأول بنسبة ارتفاع 0.3%، ليصل إلى 7827 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5.8 نقاط بنسبة ارتفاع 0.1% ليصل إلى 6088 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بمكاسب 19.8 نقطة ليصل إلى 7188 نقطة.
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