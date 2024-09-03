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4 29 مليارات دينار تمويل البنوك للواردات المحلية في 7 أشهر

9/3/2024 7:18:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (من يناير حتى يوليو الماضي) بلغ 4.29 مليارات دينار.
وتفصيلا، قامت البنوك المحلية بتمويل واردات خلال شهر يوليو الماضي 786.4 مليون دينار وهي الأعلى منذ بداية العام، تلاه شهر أبريل بقيمة 639.2 مليون دينار، ثم شهر يونيو بقيمة 634.1 مليون دينار، تلاه شهر مارس بقيمة 632.4 مليون دينار، وخامسا جاء شهر مايو بقيمة 592.1 مليون دينار، ثم شهر يناير بـ 555.6 مليون دينار، وأخيرا جاء شهر فبراير بقيمة 456 مليون دينار. وأظهرت البيانات أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 81.2% وذلك بقيمة 3.48 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 4.29 مليارات دينار، تلاه العملات الأخرى بنسبة 7.24% وبقيمة 311.2 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية (اليورو) بنسبة 5.9% وبقيمة 254.4 مليون دينار.
وحل رابعا التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2.2% بقيمة 94.5 مليون دينار، ثم التمويل بالريال السعودي بنسبة 2% بقيمة 88.6 مليون دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.57% بقيمة 24.5 مليون دينار، ثم التمويل بالجنية الاسترليني بنسبة 0.49% بقيمة 21.1 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالفرنك السويسري بنسبة 0.34% وبقيمة 14.7 مليون دينار.
وعلى أساس النوع، أشارت البيانات إلى أن أوامر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 67.6% وبقيمة 2.9 مليار دينار من إجمالي التمويل البالغ 4.29 مليارات دينار، تلاها الاعتمادات المستندية بنسبة 26.6% بقيمة 1.14 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 5.7% بقيمة 246 مليون دينار.

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