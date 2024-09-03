4 29 مليارات دينار تمويل البنوك للواردات المحلية في 7 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علاء مجيد
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي عن أن حجم تمويل الواردات الكويتية من البنوك المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (من يناير حتى يوليو الماضي) بلغ 4.29 مليارات دينار.
وتفصيلا، قامت البنوك المحلية بتمويل واردات خلال شهر يوليو الماضي 786.4 مليون دينار وهي الأعلى منذ بداية العام، تلاه شهر أبريل بقيمة 639.2 مليون دينار، ثم شهر يونيو بقيمة 634.1 مليون دينار، تلاه شهر مارس بقيمة 632.4 مليون دينار، وخامسا جاء شهر مايو بقيمة 592.1 مليون دينار، ثم شهر يناير بـ 555.6 مليون دينار، وأخيرا جاء شهر فبراير بقيمة 456 مليون دينار. وأظهرت البيانات أن التمويل من البنوك المحلية بالدولار استحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 81.2% وذلك بقيمة 3.48 مليارات دينار، من إجمالي التمويل البالغ 4.29 مليارات دينار، تلاه العملات الأخرى بنسبة 7.24% وبقيمة 311.2 مليون دينار، تلاه ثالثا التمويل بالعملة الأوروبية (اليورو) بنسبة 5.9% وبقيمة 254.4 مليون دينار.
وحل رابعا التمويل بالدرهم الاماراتي مستحوذا على 2.2% بقيمة 94.5 مليون دينار، ثم التمويل بالريال السعودي بنسبة 2% بقيمة 88.6 مليون دينار، تلاه التمويل بالين الياباني بنسبة 0.57% بقيمة 24.5 مليون دينار، ثم التمويل بالجنية الاسترليني بنسبة 0.49% بقيمة 21.1 مليون دينار، وأخيرا التمويل بالفرنك السويسري بنسبة 0.34% وبقيمة 14.7 مليون دينار.
وعلى أساس النوع، أشارت البيانات إلى أن أوامر الدفع الأخرى استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 67.6% وبقيمة 2.9 مليار دينار من إجمالي التمويل البالغ 4.29 مليارات دينار، تلاها الاعتمادات المستندية بنسبة 26.6% بقيمة 1.14 مليار دينار، ثم بوالص التحصيل بنسبة 5.7% بقيمة 246 مليون دينار.
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