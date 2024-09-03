1355 دينارا شهريا متوسط المعاش التقاعدي للكويتيين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
1845 ديناراً متوسط معاش متقاعدي «النفط» لنحو 8078 مواطناً ومواطنة
متوسط معاش المواطنين ارتفع إلى 1594 ديناراً و1039 ديناراً للمواطنات
علي إبراهيم
أظهرت أحدث أرقام رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين بلغ نحو 1355 دينارا شهريا لنحو 174.5 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1297 دينارا لنحو 164.9 ألف متقاعد ومتقاعدة في مارس 2023، وذلك بزيادة سنوية بلغت 58 دينارا للمتقاعد.
وقالت البيانات ان متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين الرجال ارتفع بنهاية مارس 2024 إلى 1594 دينارا شهريا لنحو 99.28 ألف مواطن مقارنة بـ 1539 دينارا شهريا لنحو 95.49 ألف مواطن بنهاية مارس 2023، وتجاوز متوسط المعاش التقاعدي للمواطنات مستوى الـ 1000 دينار بنهاية مارس 2024 ليبلغ 1039 دينارا شهريا لنحو 75.22 ألف متقاعدة، مقارنة بـ 965 دينارا شهريا لنحو 69.49 ألف متقاعدة بنهاية مارس 2023.
وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل إلى 1297 دينارا لنحو 133.9 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2024، قياسا على 1239 دينارا لنحو 126.26 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2023.
وزاد متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من العمل الحكومي إلى 1245 دينارا شهريا لنحو 114.53 ألف شخص بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1185 دينارا شهريا لنحو 108.15 آلاف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2023.
معاش النفطيين
وصعد متوسط المعاش التقاعدي لنحو 8078 متقاعدا ومتقاعدة من القطاع النفطي إلى 1845 دينارا شهريا بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1817 دينارا شهريا لـ 7845 شخصا بنهاية مارس 2023.
وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي إلى 1429 دينارا لنحو 11.32 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 1365 دينارا لـ 10.27 آلاف متقاعدة ومتقاعدة بنهاية مارس 2023، وشهدت المعاشات التقاعدية للمدنيين العاملين لحسابهم الخاص زيادة إلى ما متوسطه 753 دينارا شهريا لنحو 5720 متقاعدا ومتقاعدة مقارنة بـ 729 دينارا لنحو 5388 متقاعدا ومتقاعدة.
المتقاعدون العسكريون
وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من العسكريين في الجهات الـ 3 إلى 1675 دينارا شهريا لنحو 34.86 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2024 مقارنة بمتوسط بلغ 1609 دنانير شهريا لـ 33.3 ألف متقاعد ومتقاعدة في نهاية مارس 2023، وتفصيليا زاد متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من وزارة الدفاع في نهاية مارس الماضي إلى 1718 دينارا شهريا لنحو 14.3 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 1657 دينارا شهريا لنحو 13.66 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2023.
فيما صعد متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من «الداخلية» إلى نحو 1648 دينارا شهريا لـ 14.15 ألف شخص بنهاية مارس 2024، مقارنة بمتوسط بلغ 1581 دينارا شهريا لنحو 13.66 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2023، وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من الحرس الوطني إلى 1636 دينارا شهريا لنحو 6408 متقاعدين بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 1562 دينارا شهريا لـ 6003 متقاعدين بنهاية مارس 2023.
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