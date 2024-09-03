1355 دينارا شهريا متوسط المعاش التقاعدي للكويتيين



1845 ديناراً متوسط معاش متقاعدي «النفط» لنحو 8078 مواطناً ومواطنة متوسط معاش المواطنين ارتفع إلى 1594 ديناراً و1039 ديناراً للمواطنات



علي إبراهيم

أظهرت أحدث أرقام رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين بلغ نحو 1355 دينارا شهريا لنحو 174.5 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1297 دينارا لنحو 164.9 ألف متقاعد ومتقاعدة في مارس 2023، وذلك بزيادة سنوية بلغت 58 دينارا للمتقاعد.

وقالت البيانات ان متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين الرجال ارتفع بنهاية مارس 2024 إلى 1594 دينارا شهريا لنحو 99.28 ألف مواطن مقارنة بـ 1539 دينارا شهريا لنحو 95.49 ألف مواطن بنهاية مارس 2023، وتجاوز متوسط المعاش التقاعدي للمواطنات مستوى الـ 1000 دينار بنهاية مارس 2024 ليبلغ 1039 دينارا شهريا لنحو 75.22 ألف متقاعدة، مقارنة بـ 965 دينارا شهريا لنحو 69.49 ألف متقاعدة بنهاية مارس 2023.

وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المدنيين العاملين لدى صاحب عمل إلى 1297 دينارا لنحو 133.9 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2024، قياسا على 1239 دينارا لنحو 126.26 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2023.

وزاد متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من العمل الحكومي إلى 1245 دينارا شهريا لنحو 114.53 ألف شخص بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1185 دينارا شهريا لنحو 108.15 آلاف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2023.

معاش النفطيين

وصعد متوسط المعاش التقاعدي لنحو 8078 متقاعدا ومتقاعدة من القطاع النفطي إلى 1845 دينارا شهريا بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ 1817 دينارا شهريا لـ 7845 شخصا بنهاية مارس 2023.

وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل في القطاع الأهلي إلى 1429 دينارا لنحو 11.32 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 1365 دينارا لـ 10.27 آلاف متقاعدة ومتقاعدة بنهاية مارس 2023، وشهدت المعاشات التقاعدية للمدنيين العاملين لحسابهم الخاص زيادة إلى ما متوسطه 753 دينارا شهريا لنحو 5720 متقاعدا ومتقاعدة مقارنة بـ 729 دينارا لنحو 5388 متقاعدا ومتقاعدة.

المتقاعدون العسكريون

وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من العسكريين في الجهات الـ 3 إلى 1675 دينارا شهريا لنحو 34.86 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2024 مقارنة بمتوسط بلغ 1609 دنانير شهريا لـ 33.3 ألف متقاعد ومتقاعدة في نهاية مارس 2023، وتفصيليا زاد متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من وزارة الدفاع في نهاية مارس الماضي إلى 1718 دينارا شهريا لنحو 14.3 ألف مواطن ومواطنة، مقارنة بـ 1657 دينارا شهريا لنحو 13.66 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2023.

فيما صعد متوسط المعاش التقاعدي للمتقاعدين من «الداخلية» إلى نحو 1648 دينارا شهريا لـ 14.15 ألف شخص بنهاية مارس 2024، مقارنة بمتوسط بلغ 1581 دينارا شهريا لنحو 13.66 ألف متقاعد ومتقاعدة بنهاية مارس 2023، وارتفع متوسط المعاش التقاعدي للمواطنين المتقاعدين من الحرس الوطني إلى 1636 دينارا شهريا لنحو 6408 متقاعدين بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 1562 دينارا شهريا لـ 6003 متقاعدين بنهاية مارس 2023.