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تخصيص موقع لبيت الزكاة في مبارك العبدالله قطعة 7

9/3/2024 7:18:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بداح العنزي
انتهت البلدية من إعداد الدراسة المتعلقة بطلب بيت الزكاة تخصيص موقع بمنطقة مبارك العبدالله ضمن القطعة 7 والذي سيحال الى المجلس البلدي. وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس ان الطلب يتضمن:
إعادة تخصيص موقع بيت الزكاة ضمن القطعة رقم 7 بمنطقة مبارك العبدالله بمساحة 1000م2 مع توفير مواقف السيارات داخل حدود القسيمة، مشيرا الى ان قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.ح4/268/15/2012 والمتخذ بتاريخ 15/10/2012 يقضي بالموافقة على الطلب المقدم من بيت الزكاة بمنطقة مبارك العبدالله تخصيص موقع بالقطعة رقم 7 وبمساحة 25م × 40م = 1000م2، واستحداث مواقف للسيارات بمساحة 2500م2 شريطة الالتزام بما جاء بردود وزارات الخدمات والتنسيق معها عند التنفيذ.
صدر قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب/75/7/2013 والمتخذ بتاريخ 3/9/2013 والذي يقضي:
أولا: الموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ف 2/93/5/2011 بتاريخ 21/3/2011 بحيث تصبح المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تاريخ تسلم الموقع بدلا من 4 سنوات.
ثانيا: إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة اتخذت بهذا الشأن.
تمت مخاطبة بيت الزكاة في 5/1/2023 بتعذر تثبيت الموقع المذكور، وذلك لمخالفته قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب 75/7/2013، والمتخذ في 3/9/2013 والتي قضت بأن المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع الحكومية هي 6 سنوات.
تمت مخاطبتنا من قبل بيت الزكاة في 2/2/2023 والمتضمن طلبهم بإعادة تخصيص موقع بيت الزكاة بمنطقة مبارك العبدالله ضمن قطعة رقم 7.
ورد بكتاب بيت الزكاة بأنه تم رفض تنفيذ المشروع من قبل وزارة الكهرباء والماء بسبب قرب الموقع من أبراج وخطوط الضغط العالي الهوائية لخطورته على الموظفين والمراجعين، وقد تسبب بإعاقة وصول فرق الصيانة لتلك الخطوط، وذلك بموجب كتاب وزارة الكهرباء.
تمت مخاطبة وزارة الصحة من قبل بيت الزكاة وقد أفادت وزارة الصحة بأن المسافة الآمنة للتواجد حول خطوط الضغط العالي هي بحدود 50 مترا لفرق الجهد 300 كيلوفولت، كما تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من قبل بيت الزكاة، فقد أفادت بأنه لا مانع لديهم من إنشاء المبنى بشرط عدم استخدام المنطقة بين المبنى المراد إنشاؤه وخطوط الضغط العالي لعمل مواقف لعمل سيارات، كما يمنع الوقوف تحت خطوط الضغط العالي لتسهيل مرور فرق وآليات الصيانة الخاصة بصيانة الخطوط الهوائية. مع العلم بأن المسافة الحالية هي 43 مترا.
وتمت مخاطبة بيت الزكاة لعدم إمكانية توافر مواقف سيارات سطحية لخدمة موقع بيت الزكاة وإفادتنا بموقع بديل أو بإمكانية تعديل قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.ح 4/268/15/2012 والمتخذ في 15/10/2012 بتوفير جميع مواقف السيارات المطلوبة داخل حدود موقع بيت الزكاة والبالغة مساحته 1000م2.
تمت مخاطبتنا من قبل بيت الزكاة، وذلك لتعديل قرار المجلس البلدي لتوفير كافة مواقف السيارات المطلوبة داخل حدود موقع بيت الزكاة والبالغة مساحته 1000م2.
لذلك فإن الرأي الفني يتضمن التالي:
الموافقة على الطلب المقدم من بيت الزكاة تخصيص موقع بمنطقة مبارك العبدالله ضمن القطعة رقم 7 والبالغة مساحته 25م × 40م = 1000م2 شريطة التالي:
٭ توفير مواقف السيارات داخل حدود القسيمة.
٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.
٭ تخويل الإدارات المختصة زحزحة تعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.

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