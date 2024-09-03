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الصحة الوقاية من الأمراض الموسمية أولوية في الشتاء

9/3/2024 7:18:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرص وزارة الصحة الدائم على صون الصحة العامة والسعي الحثيث للوقاية من الأمراض الموسمية والوبائية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند، في تصريح له بمناسبة تدشين حملة تطعيمات الشتاء الموسمية وللسنة التاسعة على التوالي، أن الميكروبات الموسمية كائنات دقيقة تشمل البكتيريا والفيروسات، ويتغير تركيزها وأنواعها مع تغير الفصول، وأن هذه الميكروبات تختلف عن غيرها من تلك التي تتواجد بانتظام طوال العام، إذ تكون أكثر نشاطا وانتشارا في مواسم معينة، مما يجعل الوقاية منها والتصدي لها أمرا حتميا.
ومن بين الأمثلة التي قدمها السند حول الميكروبات والأمراض الموسمية انتشار الإنفلونزا والالتهابات الرئوية البكتيرية ونزلات البرد خلال فصل الشتاء، في حين تزداد حالات التسمم الغذائي بسبب بكتيريا السالمونيلا في فصل الصيف. وأضاف السند أن فيروس الإنفلونزا يصيب نحو مليار شخص سنويا حول العالم، حيث تكون الفئات الأكثر تعرضا للمضاعفات هم الأطفال دون سن الخامسة، وكبار السن الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر، كما أن هذا الفيروس يتسبب في وفاة نحو نصف مليون شخص سنويا على مستوى العالم. وفيما يتعلق ببكتيريا المكورات الرئوية، أشار إلى خطورتها، حيث تسبب هذه البكتيريا عدة أمراض، منها الالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا البكتيري، وتسمم الدم البكتيري، وحتى التهاب الأذن الوسطى، مؤكدا أن هذه البكتيريا تتسبب في وفاة نحو 40 حالة سنويا في الكويت وحدها، مضيفا ان ميكروبات الشتاء الموسمية تنشط في الكويت من منتصف شهر سبتمبر حتى شهر مايو، وتكون في ذروتها من شهر أكتوبر حتى مارس.
وبين أن «الصحة» تولي أهمية قصوى للوقاية من هذه الأمراض، ومن الضروري عند النظر إلى الصحة العامة، أو تقييم مخاطر الإصابة بالأمراض عدم افتراض أن جميع أفراد المجتمع معرضون لنفس المستوى من الخطر بالإصابة بالأمراض، فهناك فئات أكثر عرضة لهذه الأمراض، تشمل الأطفال وكبار السن، ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل، وذوي المناعة المنخفضة لذا، فإن الوقاية والرعاية الصحية لهذه الفئات تتطلب اهتماما خاصا وجهودا مضاعفة.
وذكر أن حملة تطعيمات الشتاء الموسمية تستمر طوال موسم الشتاء، وتشمل لقاح الإنفلونزا، والذي يوفر حماية ضد أربعة أنماط رئيسية من الفيروس، حيث إنه تم تقديم أكثر من مليون جرعة من هذا اللقاح داخل الكويت في السنوات الأخيرة.

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