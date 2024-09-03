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السفير الغنيم المقر الجديد للسفارة الكويتية ليس مجرد مقر ديبلوماسي بل هو رمز لمبدأ خليجنا واحد

9/3/2024 7:18:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد سفيرنا في أبوظبي جمال الغنيم أمس الأول الاثنين بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين الكويت والإمارات وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة.
وأكد السفير الغنيم لـ«كونا» عقب افتتاح المقر الجديد لسفارتنا لدى الإمارات على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والثقافية.
وقال إن افتتاح المقر الجديد للسفارة الكويتية: «هذا الصرح المعماري المميز في العاصمة أبوظبي يعكس حرص الكويت على تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الإمارات كما يتيح لنا تقديم خدمات أفضل لكل المواطنين الزائرين والمقيمين والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات».
وأضاف: «ان المبنى الجديد ليس مجرد مقر ديبلوماسي بل هو رمز للروابط القوية التاريخية والعائلية التي تربط بين شعبينا الشقيقين ولمبدأ (خليجنا واحد) ويعكس قيمنا المشتركة وتطلعاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقا»، مشيرا كذلك إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد الغنيم أن السفارة الكويتية ستعمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين الشقيقين والتطلع الى مزيد من التعاون والتنسيق في المستقبل، مبينا أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية للشعبين الشقيقين.

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