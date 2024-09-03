السفير الغنيم المقر الجديد للسفارة الكويتية ليس مجرد مقر ديبلوماسي بل هو رمز لمبدأ خليجنا واحد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أشاد سفيرنا في أبوظبي جمال الغنيم أمس الأول الاثنين بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين الكويت والإمارات وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة.
وأكد السفير الغنيم لـ«كونا» عقب افتتاح المقر الجديد لسفارتنا لدى الإمارات على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما الاستثمارية والاقتصادية والثقافية.
وقال إن افتتاح المقر الجديد للسفارة الكويتية: «هذا الصرح المعماري المميز في العاصمة أبوظبي يعكس حرص الكويت على تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الإمارات كما يتيح لنا تقديم خدمات أفضل لكل المواطنين الزائرين والمقيمين والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات».
وأضاف: «ان المبنى الجديد ليس مجرد مقر ديبلوماسي بل هو رمز للروابط القوية التاريخية والعائلية التي تربط بين شعبينا الشقيقين ولمبدأ (خليجنا واحد) ويعكس قيمنا المشتركة وتطلعاتنا نحو مستقبل أكثر إشراقا»، مشيرا كذلك إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد الغنيم أن السفارة الكويتية ستعمل على تعزيز هذه الشراكة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تخدم مصالح البلدين الشقيقين والتطلع الى مزيد من التعاون والتنسيق في المستقبل، مبينا أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية للشعبين الشقيقين.
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