الخميس الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي 14 الجاري تحت شعار آلام أسفل الظهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس عن الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، والذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام تحت شعار «آلام أسفل الظهر».
وقالت الخميس في تصريح صحافي ان الجمعية ستحتفل يوم السبت 14 سبتمبر بالمناسبة عوضا عن يوم 8 سبتمبر وستتم توعية المواطنين والمقيمين حول آلام اسفل الظهر وأسبابها وطرق علاجها، وسيتواجد اختصاصيو العلاج الطبيعي وأعضاء الجمعية من الساعة 4 عصرا حتى 9.30 مساء، مشيرة إلى ان جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هي الممثل الرسمي للكويت في الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، وتعمل جاهدة لإبراز دور العلاج الطبيعي في كل الأمراض والإصابات.
من جانبها، قالت الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي عبير التجلي ان الإحصائيات العالمية الحديثة تشير إلى وجود إصابة واحدة على الأقل بين كل 13 شخصا بالآم أسفل الظهر، ولذلك كان لا بد من التركيز على هذه المشكلة العالمية والتي تعتبر أحد أهم الأسباب للتغيب عن العمل وأخذ إجازة مرضية.
وأشارت التجلي إلى أن لجان الجمعية تعمل على إعداد أنشطة مختلفة لإحياء هذا اليوم العالمي من خلال تقديم النصائح والإرشادات والتعريف بأسباب آلام أسفل الظهر مع التركيز على دور العلاج الطبيعي بها، بالإضافة الى عدة أنشطة أخرى مثل: اختبار معلومات المشاركين وزوار البوث، وإجراء اختبار «ذا سلامب» لمعرفة الإصابة بآلام الظهر من عدمها، كما سيتم تقييم قامة الجسم والتعرف على التوافق بين مستوى الأكتاف والوركين والقدمين والتي قد تكون إحداها سببا في آلام أسفل الظهر، والعديد من الأنشطة.
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