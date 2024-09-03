Wednesday, 04 September 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخميس الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي 14 الجاري تحت شعار آلام أسفل الظهر

9/3/2024 7:18:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أعلنت رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هناء الخميس عن الاحتفال باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، والذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام تحت شعار «آلام أسفل الظهر».
وقالت الخميس في تصريح صحافي ان الجمعية ستحتفل يوم السبت 14 سبتمبر بالمناسبة عوضا عن يوم 8 سبتمبر وستتم توعية المواطنين والمقيمين حول آلام اسفل الظهر وأسبابها وطرق علاجها، وسيتواجد اختصاصيو العلاج الطبيعي وأعضاء الجمعية من الساعة 4 عصرا حتى 9.30 مساء، مشيرة إلى ان جمعية العلاج الطبيعي الكويتية هي الممثل الرسمي للكويت في الاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، وتعمل جاهدة لإبراز دور العلاج الطبيعي في كل الأمراض والإصابات.
من جانبها، قالت الأمين العام لجمعية العلاج الطبيعي عبير التجلي ان الإحصائيات العالمية الحديثة تشير إلى وجود إصابة واحدة على الأقل بين كل 13 شخصا بالآم أسفل الظهر، ولذلك كان لا بد من التركيز على هذه المشكلة العالمية والتي تعتبر أحد أهم الأسباب للتغيب عن العمل وأخذ إجازة مرضية.
وأشارت التجلي إلى أن لجان الجمعية تعمل على إعداد أنشطة مختلفة لإحياء هذا اليوم العالمي من خلال تقديم النصائح والإرشادات والتعريف بأسباب آلام أسفل الظهر مع التركيز على دور العلاج الطبيعي بها، بالإضافة الى عدة أنشطة أخرى مثل: اختبار معلومات المشاركين وزوار البوث، وإجراء اختبار «ذا سلامب» لمعرفة الإصابة بآلام الظهر من عدمها، كما سيتم تقييم قامة الجسم والتعرف على التوافق بين مستوى الأكتاف والوركين والقدمين والتي قد تكون إحداها سببا في آلام أسفل الظهر، والعديد من الأنشطة.

MENAFN03092024000130011022ID1108633216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث