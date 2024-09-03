جراح الجابر الأسبوع الثقافي الكويتي في بريطانيا يعزز الروابط بين البلدين

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انطلقت أنشطة الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة برعاية سامية من لدن سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية بين البلدين هذا العام في إطار «عام الشراكة الكويتية - البريطانية».
وقال نائب وزير
الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في تصريح لـ «كونا» خلال حضوره افتتاح الأسبوع الثقافي نيابة عن سمو ولي العهد إن الفعاليات ستشمل عددا من المعارض الثقافية والحرفية التي ستستضيفها سفارتنا في لندن، بالإضافة إلى حفل موسيقي كويتي سيقام في أحد المسارح في العاصمة البريطانية.
ولفت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد إلى أن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية المقامة بين البلدين هذا العام في إطار «(عام الشراكة الكويتية - البريطانية»، بمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على توقيع الاتفاقية الأنجلو - كويتية عام 1899.
وثمن الجهود المقامة لتنظيم وترتيب هذه الأنشطة الثقافية في لندن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية مثل تلك الأنشطة ودورها في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجانبين.
كما نظمت الجمعية الكويتية للتراث بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «معرض العلاقات الكويتية - البريطانية في كتب الرحالة والوثائق والصور» بمقر سفارتنا في العاصمة البريطانية لندن ضمن الأسبوع الكويتي الثقافي في المملكة المتحدة تحت مظلة احتفالات الكويت بمناسبة مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية ـ البريطانية.
وقال رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبدالجليل في تصريح لـ«كونا» لدى افتتاح المعرض بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد إن المعرض يقدم للجمهور وثائق ومقتنيات نادرة وأصلية من مقتنيات أعضاء الجمعية الكويتية للتراث توثق العلاقة الوطيدة والعريقة بين البلدين.
وأوضح العبدالجليل ان الشراكة الكويتية - البريطانية التي تأسست منذ توقيع الشيخ مبارك الصباح اتفاقية الحماية مع بريطانيا في عام 1899 ساهمت في حماية استقلالية الكويت وسيادتها في ذلك الوقت عندما كانت تتعرض للأخطار الخارجية.
وأضاف ان هذه العلاقة ساهمت في زيادة النشاط التجاري للكويت خصوصا فيما يتعلق بالتعامل التجاري مع الهند.
ولفت إلى وصول أول مندوب سياسي بريطاني إلى الكويت عام 1904 وبعده تعاقب 20 مندوبا سياسيا بريطانيا وحتى استقلال الكويت وإلغاء اتفاقية الحماية في 19 يونيو من عام 1961.
وشارك في تقديم شرح لمقتنيات المعرض عضو الجمعية الكويتية للتراث هاني العسعوسي وعضو الجمعية وأستاذ علم الآثار والانثروبولوجيا في جامعة الكويت د.حسن أشكناني.
وحضر افتتاح المعرض الذي تستمر فعالياته حتى السادس من سبتمبر الجاري أيضا عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز آل خليفة وسفيرة بريطانيا لدى الكويت بليندا لويس ولفيف من السفراء وكبار المسؤولين.
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