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جراح الجابر الأسبوع الثقافي الكويتي في بريطانيا يعزز الروابط بين البلدين

9/3/2024 7:18:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت أنشطة الأسبوع الثقافي الكويتي في المملكة المتحدة برعاية سامية من لدن سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية بين البلدين هذا العام في إطار «عام الشراكة الكويتية - البريطانية».
وقال نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد في تصريح لـ «كونا» خلال حضوره افتتاح الأسبوع الثقافي نيابة عن سمو ولي العهد إن الفعاليات ستشمل عددا من المعارض الثقافية والحرفية التي ستستضيفها سفارتنا في لندن، بالإضافة إلى حفل موسيقي كويتي سيقام في أحد المسارح في العاصمة البريطانية.
ولفت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد إلى أن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية المقامة بين البلدين هذا العام في إطار «(عام الشراكة الكويتية - البريطانية»، بمناسبة ذكرى مرور 125 عاما على توقيع الاتفاقية الأنجلو - كويتية عام 1899.
وثمن الجهود المقامة لتنظيم وترتيب هذه الأنشطة الثقافية في لندن، مشددا في الوقت ذاته على أهمية مثل تلك الأنشطة ودورها في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجانبين.
كما نظمت الجمعية الكويتية للتراث بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب «معرض العلاقات الكويتية - البريطانية في كتب الرحالة والوثائق والصور» بمقر سفارتنا في العاصمة البريطانية لندن ضمن الأسبوع الكويتي الثقافي في المملكة المتحدة تحت مظلة احتفالات الكويت بمناسبة مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية ـ البريطانية.
وقال رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد العبدالجليل في تصريح لـ«كونا» لدى افتتاح المعرض بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد إن المعرض يقدم للجمهور وثائق ومقتنيات نادرة وأصلية من مقتنيات أعضاء الجمعية الكويتية للتراث توثق العلاقة الوطيدة والعريقة بين البلدين.
وأوضح العبدالجليل ان الشراكة الكويتية - البريطانية التي تأسست منذ توقيع الشيخ مبارك الصباح اتفاقية الحماية مع بريطانيا في عام 1899 ساهمت في حماية استقلالية الكويت وسيادتها في ذلك الوقت عندما كانت تتعرض للأخطار الخارجية.
وأضاف ان هذه العلاقة ساهمت في زيادة النشاط التجاري للكويت خصوصا فيما يتعلق بالتعامل التجاري مع الهند.
ولفت إلى وصول أول مندوب سياسي بريطاني إلى الكويت عام 1904 وبعده تعاقب 20 مندوبا سياسيا بريطانيا وحتى استقلال الكويت وإلغاء اتفاقية الحماية في 19 يونيو من عام 1961.
وشارك في تقديم شرح لمقتنيات المعرض عضو الجمعية الكويتية للتراث هاني العسعوسي وعضو الجمعية وأستاذ علم الآثار والانثروبولوجيا في جامعة الكويت د.حسن أشكناني.
وحضر افتتاح المعرض الذي تستمر فعالياته حتى السادس من سبتمبر الجاري أيضا عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير البحرين لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز آل خليفة وسفيرة بريطانيا لدى الكويت بليندا لويس ولفيف من السفراء وكبار المسؤولين.

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