الديوان يطلب من التربية مقترحاتها للعمل المسائي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
تلقى وكيل وزارة التربية
بالتكليف منصور الديحاني كتابا من ديوان الخدمة المدنية يطلب فيه مقترحات «التربية» بشأن نظام العمل في الفترة المسائية، وقام الديحاني بإبلاغ قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم مقترحاتها في هذا الجانب خلال 3 أيام.
وقال ديوان الخدمة في كتابه، إنه بالإشارة الى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2024/8/29 بين ديوان الخدمة المدنية وممثلي الجهات الحكومية حول المقترحات المقدمة بنظام العمل في الفترة المسائية، لذا يرجى موافاتنا بمقترحات تطبيق نظام العمل بالفترة المسائية على أن يتضمن ذلك بيان التالي:
1- المتطلبات التنظيمية والإشرافية اللازمة.
2- تحديد الوحدات التنظيمية أو مراكز العمل بالهيكل التنظيمي بجهتكم المقترح عملها في الفترة المسائية.
3- أعداد الموظفين المتوقع عملهم بهذا النظام.
4- نظام الحوافز للتشجيع على العمل في الفترة المسائية.
وأضاف الكتاب انه في حال كانت الوزارة من الجهات التي تطبق حاليا نظام العمل بالفترة المسائية، فبرجاء الإفادة
عن التالي:
1- الآلية المتبعة في تنظيم العمل بالفترة المسائية سواء من الناحية التنظيمية أو الإشرافية.
2- تحديد الوحدات التنظيمية أو مراكز العمل التي تعمل في الفترة المسائية.
3- الإشكاليات التي واجهتكم في تطبيق نظام العمل بالفترة المسائية من واقع التطبيق العملي خلال الفترة السابقة ومقترحكم لمعالجة وتلافي ذلك مستقبلا.
4- أي مقترحات أخرى لتطوير العمل في الفترة المسائية على أن تتم موافاتنا بالرد خلال أسبوع من تاريخه.
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