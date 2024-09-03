الديوان يطلب من التربية مقترحاتها للعمل المسائي

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليتلقى وكيل وزارة بالتكليف منصور الديحاني كتابا من ديوان الخدمة المدنية يطلب فيه مقترحات «التربية» بشأن نظام العمل في الفترة المسائية، وقام الديحاني بإبلاغ قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم مقترحاتها في هذا الجانب خلال 3 أيام.

وقال ديوان الخدمة في كتابه، إنه بالإشارة الى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2024/8/29 بين ديوان الخدمة المدنية وممثلي الجهات الحكومية حول المقترحات المقدمة بنظام العمل في الفترة المسائية، لذا يرجى موافاتنا بمقترحات تطبيق نظام العمل بالفترة المسائية على أن يتضمن ذلك بيان التالي:

1- المتطلبات التنظيمية والإشرافية اللازمة.

2- تحديد الوحدات التنظيمية أو مراكز العمل بالهيكل التنظيمي بجهتكم المقترح عملها في الفترة المسائية.

3- أعداد الموظفين المتوقع عملهم بهذا النظام.

4- نظام الحوافز للتشجيع على العمل في الفترة المسائية.

وأضاف الكتاب انه في حال كانت الوزارة من الجهات التي تطبق حاليا نظام العمل بالفترة المسائية، فبرجاء الإفادة

عن التالي:

1- الآلية المتبعة في تنظيم العمل بالفترة المسائية سواء من الناحية التنظيمية أو الإشرافية.

2- تحديد الوحدات التنظيمية أو مراكز العمل التي تعمل في الفترة المسائية.

3- الإشكاليات التي واجهتكم في تطبيق نظام العمل بالفترة المسائية من واقع التطبيق العملي خلال الفترة السابقة ومقترحكم لمعالجة وتلافي ذلك مستقبلا.

4- أي مقترحات أخرى لتطوير العمل في الفترة المسائية على أن تتم موافاتنا بالرد خلال أسبوع من تاريخه.