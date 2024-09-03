الصحة متأهبة لـ جدري القردة وترصد تحركاته بعد اكتشاف إصابة في الأردن

وذكرت المصادر ذاتها أن هناك متابعة حثيثة من قبل الوزارة عن تطورات المرض وأماكن اكتشافه، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة الخليجي والمنظمات الصحية العالمية الأخرى. وأكدت المصادر أن وزارة الصحة استحدثت مؤخرا مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، والذي يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من الأمراض المعدية.

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