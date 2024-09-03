الصحة متأهبة لـ جدري القردة وترصد تحركاته بعد اكتشاف إصابة في الأردن

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
جددت مصادر صحية، في تصريح لـ «الأنباء»، تأكيدها استعداد وزارة الصحة وتأهبها للطوارئ الصحية عبر الرصد والتأهب فيما يخص «جدري القردة» بعد اكتشاف إصابة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك متابعة حثيثة من قبل الوزارة عن تطورات المرض وأماكن اكتشافه، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة الخليجي والمنظمات الصحية العالمية الأخرى. وأكدت المصادر أن وزارة الصحة استحدثت مؤخرا مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، والذي يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من الأمراض المعدية.
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