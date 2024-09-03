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الصحة متأهبة لـ جدري القردة وترصد تحركاته بعد اكتشاف إصابة في الأردن

9/3/2024 7:18:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
جددت مصادر صحية، في تصريح لـ «الأنباء»، تأكيدها استعداد وزارة الصحة وتأهبها للطوارئ الصحية عبر الرصد والتأهب فيما يخص «جدري القردة» بعد اكتشاف إصابة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت المصادر ذاتها أن هناك متابعة حثيثة من قبل الوزارة عن تطورات المرض وأماكن اكتشافه، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة الخليجي والمنظمات الصحية العالمية الأخرى. وأكدت المصادر أن وزارة الصحة استحدثت مؤخرا مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها (CDC)، والذي يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من الأمراض المعدية.

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