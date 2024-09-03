وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد يصل إلى البلاد

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد يصل إلى البلاد
التاريخ
9/3/2024 7:18:38 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
وصل إلى البلاد مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير
الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
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