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وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد يصل إلى البلاد

9/3/2024 7:18:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل إلى البلاد مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وكان في استقباله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

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