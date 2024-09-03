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ولي عهد دبي بحث مع النائب الأول المستجدات الإقليمية والدولية ومتطلبات دفع العمل الخليجي المشترك قدما

9/3/2024 7:18:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بفندق قصر الإمارات.
ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالشيخ فهد اليوسف في مستهل اللقاء الذي استعرضا خلاله علاقات التعاون والشراكة الإماراتية ـ الكويتية وما تشهده من تقدم مستمر على جميع الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، تأكيدا على رسوخ الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف خلال الاجتماع عن «تهانيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لنيله الثقة الغالية من القيادة السياسية في دولة الإمارات وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، متمنيا له كل التوفيق والسداد ولدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم دوام الرفعة والازدهار».
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتطرقا إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليــــة، والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، ومتطلبات دفع العمل الخليجي المشترك قدما من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكدا أهمية زيادة تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة بما يخدم تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستويين الثنائي والخليجي.
حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمــــــــي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، والفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

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