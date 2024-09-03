ولي عهد دبي بحث مع النائب الأول المستجدات الإقليمية والدولية ومتطلبات دفع العمل الخليجي المشترك قدما

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بفندق قصر الإمارات.
ورحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالشيخ فهد اليوسف في مستهل اللقاء الذي استعرضا خلاله علاقات التعاون والشراكة الإماراتية ـ الكويتية وما تشهده من تقدم مستمر على جميع الأصعدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، تأكيدا على رسوخ الروابط الأخوية والتاريخية التي تربط الدولتين والشعبين الشقيقين.
وأعرب الشيخ فهد اليوسف خلال الاجتماع عن «تهانيه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لنيله الثقة الغالية من القيادة السياسية في دولة الإمارات وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، متمنيا له كل التوفيق والسداد ولدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم دوام الرفعة والازدهار».
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتطرقا إلى مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليــــة، والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، ومتطلبات دفع العمل الخليجي المشترك قدما من أجل ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، وأكدا أهمية زيادة تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة بما يخدم تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على المستويين الثنائي والخليجي.
حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمــــــــي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، والفريق طلال حميد بالهول رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.
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