تشديد العقوبات للحفاظ على المحميات

MENAFN - Al-Anbaa) وجّه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، الهيئة العامة للبيئة بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بشأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية لضمان تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن المحافظة على المحميات الطبيعية وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال، ويأتي هذا من منطلق المسؤولية والتنسيق الدائم مع برنامج لجنة الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة في دولة الكويت.

ونظرا لقرب بدء العام الدراسي الجديد، وانطلاقا من حرص ‏الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة للطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية في جميع المحافظات، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2024-2025 والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل اللجان المختصة بإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس وتأمين كوادر التعليم والهيئة التدريسية والكتب الدراسية واختيار عدد من شركات التغذية للمقاصف المدرسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، داعيا إلى بذل أقصى الجهود لتوفير المناخ المناسب لزيادة التحصيل العلمي وتعظيم جدواه بما يسهم في خلق جيل متعلم قادر على تحمل مسؤولياته في بناء الوطن وتقدمه.

واستعرض المجلس نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لترؤس أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي عقدت مؤخرا في العاصمة أبوظبي، وفحوى لقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي تناول أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها الوفد الصيني الحكومي مؤخرا للبلاد، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته د.نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة بشأن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى، ومنها تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة.

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مجلس الوزراء اطلع على نتائج زيارة وزير الخارجية إلى الإمارات وتوقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

تشديد العقوبات على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية





وزيرة الأشغال قدمت شرحاً بشأن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الكويت والصين لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى ومنها تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير

وزيرة المالية أطلعت المجلس على لقائها الوفد الصيني وبحث تفاصيل وآليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله وأثره على مسيرة التنمية

المجلس اطلع على استعدادات «التربية» للعام الدراسي المقبل وترتيبات إعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس وتأمين كوادر التعليم والهيئة التدريسية والكتب الدراسية بذل أقصى الجهود لتوفير المناخ المناسب لزيادة التحصيل العلمي وتعظيم جدواه بما يسهم في خلق جيل متعلم قادر على تحمل مسؤولياته في بناء الوطن وتقدمه



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية عبدالله اليحيا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لترؤس أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي عقدت مؤخرا في العاصمة أبوظبي، وفحوى لقائه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي تناول أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وبما يحقق مصالح شعبيهما، إضافة إلى دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها.

كما تطرق اليحيا إلى نتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة والتي جرى خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والمهمة.

كما أحاط وزير الخارجية المجلس علما بافتتاح المقر الجديد لسفارتنا في العاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها الوفد الصيني الحكومي مؤخرا للبلاد، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بشأن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة لتنفيذ المشاريع الحيوية الكبرى ومنها تنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة استكمالا وترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمته وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام حول لقائها الوفد الصيني الحكومي وبمشاركة وزارة الخارجية الذي تركز على بحث تفاصيل وآليات البدء في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير بكل مراحله الذي سيكون له بالغ الأثر على مسيرة التنمية في البلاد.

ونظرا لقرب بدء العام الدراسي الجديد، وانطلاقا من حرص ‏الحكومة على تهيئة أجواء دراسية مناسبة للطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية في جميع المحافظات، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال بشأن استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2024-2025 والترتيبات التي تم اتخاذها من قبل اللجان المختصة بإعادة تأهيل وصيانة وتهيئة المدارس وتأمين كوادر التعليم والهيئة التدريسية والكتب الدراسية واختيار عدد من شركات التغذية للمقاصف المدرسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال والعاملون في وزارة التربية لتحقيق أفضل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، معربا عن تمنياته لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح للنهوض بالبلاد ورفعة شأنها، داعيا إلى بذل أقصى الجهود لتوفير المناخ المناسب لزيادة التحصيل العلمي وتعظيم جدواه بما يسهم في خلق جيل متعلم قادر على تحمل مسؤولياته في بناء الوطن وتقدمه.

من جانب آخر، وجه مجلس الوزراء الهيئة العامة للبيئة بسرعة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل المواد المتعلقة بشأن تشديد العقوبات الجزائية والمالية على المخالفين بهدف حماية المحميات الطبيعية لضمان تطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن المحافظة على المحميات الطبيعية وضمان عدم التعرض أو الإضرار بالكائنات البرية أو البحرية داخل المحميات أو إتلاف محتوياتها بأي شكل من الأشكال، ويأتي هذا من منطلق المسؤولية والتنسيق الدائم مع برنامج لجنة الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة في دولة الكويت.

تهنئة اللاعب فيصل الراجحي بحصوله على برونزية في «البارالمبية»

تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة إلى اللاعب الكويتي فيصل الراجحي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في نهائيات الـ 5000 متر لمسابقة الجري على الكرسي ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي تقام في باريس، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والدولية.