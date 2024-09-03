إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال في الظاهرية

إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال في الظاهرية
التاريخ
9/3/2024 7:11:17 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل /PNN- أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، طفل وشاب برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام
بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وقال الهلال الأحمر، في بيان، تعاملت طواقمنا مع إصابتين بالرصاص الحي لشاب (٢٢ عاما) وطفل (٧ سنوات) إصابتهما بالأرجل، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الظاهرية وجاري نقل المصابين للمستشفى.
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