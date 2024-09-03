Wednesday, 04 September 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال في الظاهرية

9/3/2024 7:11:17 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN- أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، طفل وشاب برصاص الاحتلال الحي، خلال اقتحام
بلدة الظاهرية جنوب الخليل.

وقال الهلال الأحمر، في بيان، تعاملت طواقمنا مع إصابتين بالرصاص الحي لشاب (٢٢ عاما) وطفل (٧ سنوات) إصابتهما بالأرجل، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الظاهرية وجاري نقل المصابين للمستشفى.

MENAFN03092024000205011050ID1108633158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث