بحضور سلطان الجابر.. الإمارات تشهد أول إطلاق عالمي لـنيسان باترول 2025 الجديدة كلياً

شهدت دولة الإمارات أول إطلاق عالمي للطراز الجديد كلياً "نيسان باترول 2025"، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

تم إطلاق السيارة في احتفالية عالمية سلطت الضوء على الإرث العريق والابتكار والتميز، بحضور شخصيات مهمة ومسؤولين عالميين من شركة نيسان وممثلين عن الموزعين المعتمدين لدى الشركة وشركاء قطاع السيارات وحشد كبير من وسائل الإعلام والعملاء والموظفين.

وأكد مسؤولون مشاركون في حفل الإطلاق لـ "البيان" أن منطقة الشرق الأوسط تعد أكثر سوق مهمة لشركة "نيسان" لإطلاق أيقونتها الجديدة، لهذا جاء اختيار دولة الإمارات لهذا الإطلاق العالمي. وتم خلال حفل الإطلاق تكريم العديد من الدول التي ساهمت في تاريخ "باترول" وفي مقدمتها الإمارات، حيث كانت هناك عاصفة من التصفيق من قبل الحضور عند رفع علم الدولة خلال الحفل.



وكشف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا، في أبوظبي عن الجيل السابع من نيسان باترول الجديدة كليًا، مدشنًا بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة هذه السيارة الأيقونية.

وأضاف: تعد سيارة نيسان باترول الجديدة كليًا، تجسيدًا حقيقيًا للطرازات المتفوقة ذات الأداء المتمكن التي نقدمها في إطار خطة أعمالنا العالمية "ذا أرك".

ويمثّل الجيل السابع من سيارة نيسان باترول قفزة جريئة نحو المستقبل، حيث يمزج بين الأداء الذي لا يقارن والتقنيات المتطورة والحضور القوي، معيدًا بذلك تعريف مفهوم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وبتاريخه الممتد لأكثر من 70 عامًا، يجسّد باترول فعليًا هدفنا المتمثل في "تحفيز الابتكار لإثراء حياة الناس."

من جهته، قال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في السعودية والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة: ينظر مجتمعنا في منطقة الشرق الأوسط إلى باترول على أنه أكثر من مجرد سيارة؛ بل رمز لروح المغامرة والفخر والقدرات المتعددة. كما يعبّر هذا الطراز الجديد عن تلك الروح الحقيقية التي منحت هذه السيارة الأيقونية لقبها المستحق "الأسطورة"، حيث يرتبط إرث باترول بعلاقات عميقة تم تأسيسها على مدى عقود من التجارب المشتركة والرحلات التي لا تُنسى على مختلف التضاريس. كما يعكس الجيل السابع من باترول، مساعي نيسان المتواصلة لتقديم تجارب تجد صداها لدى عملائنا، ونحن فخورون بتقديم الفصل التالي من مسيرة باترول العريقة والاستثنائية.

ويتميز أحدث طرازات سيارة نيسان باترول، بالعديد من التحديثات، من بينها تصميمه الجذاب، ومحركه القوي V6 المؤلف من ست أسطوانات والمزود بشاحن مزدوج مع ناقل حركة آلي من 9 سرعات، ونظام تعليق هوائي متكيف وقابل للتخصيص لتعزيز القيادة على جميع التضاريس. كما تم تجهيز الطراز الجديد بتقنيات متطورة تلبي تطلعات العملاء من بينها الإصدار الثاني من نظام الاتصال بالسيارة عن بعد "نيسان كونيكت" المرتبط بمتصفح "جوجل"، ونظام القيادة شبه المستقلّة لمساعدة السائق "بروبايلوت".

وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق الذي يعكس في ذات الوقت قوتها وصلابتها، حيث تتصدر الواجهة الأمامية، شبكة نيسان المميزة على شكل حرف

V، والتي تتسم بتصميم أوسع وأكثر تكاملًا مع الهيكل، وتحيط بها مصابيح أمامية مزدوجة على شكل حرف C مزودة بتقنية نظام "المصابيح الأمامية المتكيّفة" لضمان الرؤية المثالية على الطريق. وتكتمل تلك الملامح مع الواجهة الخلفية لسيارة باترول، والتي تناظر الشبكة الأمامية مع شريط ضوئي لافت يمتد بعرض السيارة بتصميم مجزأ.

ويتضح التزام نيسان بتقديم تصاميم مدروسة من خلال مصباح الإنارة الخارجية الجانبية، التي يتم تفعيلها تلقائيًا عندما يقترب السائق من السيارة باستخدام مفتاح التشغيل أو عند فتح الأبواب. وتسلّط إنارة تلك المصباح شعاعًا أرضيًا يرسم صورة ظلية لنيسان باترول في الصحراء مع جملة "منذ عام 1951" للتذكير بتاريخها العريق. وهو التصميم الذي يعكس المبدأ كرم الضيافة الياباني "أوموتيناشي"، بما يشير إلى أن كل تعامل مع سيارة نيسان باترول، يتسم بمزيد من الترحيب والخصوصية.

وبتجهيزاته وقدراته المتقدمة، يعد الجيل السابع من نيسان باترول هو أقوى طرازات هذه السيارة الأيقونية حتى الآن، بما يضع من معايير جديدة للأداء المتفوق التي تجمع ببراعة، عناصر الاستجابة والدقة والكفاءة. وبالمقارنة مع الإصدارات السابقة، ومع خيارين جديدين للمحرك، فإن هذا الجيل التالي من باترول، قد حقق فعليًا قفزات واثقة نحو المستقبل.